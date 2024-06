El cambio de opinión que revoluciona el mundo rosa: “Bertín en ningún momento ha dudado de que sea su hijo

Después de casi un año ya de guerra encarnizada, parece que el final de la polémica mediática entre Bertin Osborne y Gabriela Guillén está cerca de solucionarse. O al menos más cerca de conocerse nuevos detalles clave que podrían ponerle fin a la disputa entre la modelo y el cantante. Los resultados de la prueba de ADN demostrarían la paternidad de Bertín Osborne, una paternidad que de momento él no ha ejercido y de la que su entorno no confía.

“Todo está como tiene que estar y todo va a salir como tiene que salir. Aquí nadie tiene nada contra nadie. Yo haré lo que tenga que hacer y asumiré mis responsabilidades, si tengo que asumirlas. Lo he dicho siempre y lo mantengo. Ya está”, decía Bertín el pasado lunes dando a entender que él tampoco se mostraba seguro de ser el padre del hijo de Gabriela. Algo que, por el contrario, ella nunca ha dudado. “Me tratasteis de mentirosa. Yo sé quién es el padre de mi hijo”, constaba la modelo tajante y visiblemente molesta el martes pasado. Ahora bien, parece que a pesar de las palabras y de los actos o la falta de actos de Bertín, este nunca ha puesto en duda a Gabriela. Así lo ha confirmado esta misma tarde la periodista Raquel Arias en el programa ‘Así es la Vida’ de Telecinco.

“Bertín en ningún momento ha dudado de que sea su hijo, ni Gabriela duda de que sea hijo de él, lo que pasa es que como se ha estado diciendo tanto alrededor del entorno de Bertín que se tendría que hacer una prueba, fue ella la que tomó la decisión de hacerla para que todo el mundo lo sepa y esté todo tranquilo y atado”, explicaba en directo Arias. “Hay una demanda de paternidad encima de la mesa. Justo ayer se ha dicho que estaba paralizada y es totalmente falso”, continuaba relatando la colaboradora del programa presentado por Sandra Barnea y César Muñiz. “He visto la demanda de paternidad. Puedo decir que yo la he visto físicamente y que esa demanda existe”, esgrimía para despejar todo tipo de desinformaciones o posibles réplicas yendo, además, más allá con los detalles del procedimiento. Y es que ha desvelado la fecha en la que se conconcerían los resultados del mismo.

En julio

“La prueba de paternidad se hará en la tercera semana de junio. Del 17 al 21 de ese mes”, contextualizaba Raquel Arias antes de añadir que los resultados no tardarían más de 10 días en estar listos. “Entre una semana y 10 días estarían los resultados, dependiendo del día que se vaya a hacer. Por lo tanto, la primera semana de julio tendríamos la respuesta de la prueba de paternidad. Y ella lo quiere hacer público porque no tiene ningún tipo de problema. Está deseando que salga”, decía puntualizando que los motivos de la tardanza son por el sistema en sí y no porque Gabriela esté paralizando nada.