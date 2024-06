Una extrabajadora de Sálvame desvela lo que ocurría en el plató: "En el universo 'Sálvame' muchas veces hay confrontación"

Tras las palabras de Belén Esteban sobre Terelu Campos en el programa de TVE con Marc Giró asegurando que "ni está ni se la espera" y que ella "no le abriría la puerta" para que comenzase a colaborar en 'Ni que fuéramos Shhh'... y contestación de la hija de María Teresa Campos, parece que la guerra está servida.

La hermana de Carmen Borrego se mostró muy indignada por las palabras de su excompañera en 'Mañaneros' y aseguró que ninguno de ellos se había preocupado por su situación personal. Además, arremetió contra la Esteban confesando que ella no tenía las mismas condiciones contractuales que los demás.

Esta semana hemos podido hablar con Nuria Marín y le hemos preguntado por este enfrentamiento. Muy sincera, nos ha asegurado que "les considero súper buenas compañeras, tanto a Belén como a Terelu" porque "he trabajado con las dos, con Belén he trabajado más tiempo, pero como compañeras son intachables las dos".

Quitando hierro a lo que ha sucedido, la presentadora de televisión comentaba que "en el universo 'Sálvame' muchas veces hay confrontación", pero no hay porqué preocuparse porque "siempre hay espacio para la concordia".

Por último, Nuria reflexionaba sobre lo sucedido en los últimos meses y recomendaba a la hija de María Teresa Campos, y a todo el mundo en general, que no cierre ninguna puerta profesional: "Yo creo que sinceramente hoy día hay muchas ventanas donde darse a conocer y a mí, personalmente, la vida me ha enseñado que nunca hay que menospreciar absolutamente nada. Nunca, nunca, entonces yo todas las puertas que pueda abrir, yo las abriría".

¿Qué ha sido de Nuria Marín?

Cómo todos sabemos, con la llegada de Verdoy se produjo el repentino despido de las dos presentadoras del programa, María Patiño y Nuria Marín. Patiño, regresó de la mano de la productora Fabricantes (antigua Fábrica de la Tele) y se puso al frente de 'Ni que fuéramos Shhh', el nuevo programa en el que trabaja junto con excomapñeros de Sálvame como Kiko Matamoros, Víctor Sandoval o Belén Esteban, entre otros.

¿Y qué ha sido de Nuria Marín? Cabe recordad que María Verdoy la fama le llegó junto a Nuria Marín, Germán González y Nando Escribano en 'Cazamariposas' y ahí no solo se empezó a fraguar su meteórica carrera en pantalla, sino también un dúo que ahora ha visto su compenetración más que empastada junto al que ahora es redactor de 'Sálvame'. A partir de ahí, las siguientes paradas en las que María Verdoy ha aprendido y ha disfrutado a partes iguales, han sido como reportera de calle y en los platós de 'El programa de Ana Rosa' y 'Viva la vida'. Tras el cambio de Socialité, Marín, rostro habitual de la cadena e incluso presentadora en alguna ocasión de Sálvame, también salió de la cadena. Tal y como contó en el programa Collapse de TV3, "yo llevaba quince años en Telecinco, con La Fábrica de la Tele. Trabajaba con la productora, pero también hacía muchos formatos directamente con Mediaset”. “De repente, parecía que había una serie de personas que no debíamos estar ya. Veíamos que en algún momento pasaría, pero se nos decía que todo estaba bien”, afirmaba. “Sí veía desde hacía un año o así, que en cualquier momento se acabaría. Te venían a tranquilizar: ‘no, no, tranquila, todo está bien’. Es que era ese el mensaje que recibían nuestros jefes. Era una agonía larga porque sabías qué pasaría pero, ¿cuándo? Se hizo largo y pesado”, contaba.

Ahora, Marín trabaja como presentadora del programa de citas ‘Love cost’ de TV3. También ha publicado un libro, 'Soy Afrodita'. "Tras pillar a su novio poniéndole los cuernos, Paula se va de crucero con su amiga Mónica por las Islas Griegas. En el templo de Apolo en Delfos, un hippy que lleva un cuervo en el hombro, fuma mucha marihuana para dispersar las visiones y asegura ser el oráculo le revela que ella es la reencarnación de Afrodita, la diosa del amor. En ese momento, Paula iniciará una alocada aventura en la que se cruzará con otros dioses griegos reencarnados como Ares, Hermes o Zeus, además de luchar contra los malvados Hefesto y Eris. Paula deberá encontrar la forma de ser amada genuinamente sin usar sus poderes…", dice su sinopsis. Por último, Marín también triunfa como tiktoker con divertidos vídeos en los que habla, sobre todo, de las casas reales de Europa.