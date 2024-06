Kiko Matamoros explota contra Así es la vida: "Participa el chico este que todo lo que habla se lo dictan por pinganillo porqué es incapaz de elaborar una idea propia"

No ha podido ser y Mediaset ha tomado la drástica decisión de cancelarlo. Se trata de 'Así es la vida' un programa que llegó a finales del verano del año pasado y se convertía en el primer sustituto de Sálvame para ocupar las tardes. El alto listón que había dejado su predecesor ha sido una losa que no se han podido quitar en todos estos meses. Presentado por Sandra Barneda y César Muñoz, tuvo un repunte a principios de año, pero no pudo alcanzar las expectativas que tenían puestas en él.

Al igual que se ha confirmado la salida de este programa, también parece que está a punto de hacerse oficial la llegada de un nuevo formato. Telecinco prepara una nueva edición de 'Hay una cosa que te quiero decir' con Jorge Javier Vázquez al frente. "El programa regresará a la parrilla de la cadena la próxima temporada con emocionantes historias, sorpresas y deseos hechos realidad para sus nuevos protagonistas", cuentan desde la cadena. Tal y como detalla el medio especializado en Televisión, Algo Pasa, "Mediaset hace meses se percató de que tenía que dar un giro importante a sus tardes, buscar un producto que les diferenciase de la competencia directa y apostar por un rostro mas que consolidado en el grupo. En abril se materializa una propuesta y se piensa en Jorge. Que fuese él el que se pusiese al frente de un Talk show, que mezclase el humor y la ironía tan característica del presentador de 'Supervivientes'. El programa lo producirá Boomerang TV, la misma productora que La Voz' y el el mítico mític 'Diario de Patricia', porque esa era ofta de las condiciones de la cadena: que el formato fuese un renovado 'spin off' del recordado programa de Antena 3". También presnetará la nueva edición de Supervivientes All Stars, mientras que Sandra Barneda se encargará de llevar el debate. Eso sí, finalmente y después de varios meses con rumores, uno de los programas más característicos de Mediaset dirá adiós antes del comienzo de la temporada de verano. Las malas cifras y la sombra de Sálvame que planeaba sobre él ha acabado de hundir lo poco que le quedaba al magacín, que lanzaba su último aliento estos días buscando un repunte en los índices de audiencia.

El enfado de Kiko Matamoros

Hce unos días Kiko Matamoros se mostraba especialmente crítico con Así es la vida desde 'Ni que fuéramos Shhh...' y con uno de sus colaboradores tras afear que el padre de Laura no acudiera a las galas a apoyar o defender a su hija ni estuviera en plató el día de su regreso. "Participa por ejemplo el chico este que todo lo que habla se lo dictan por pinganillo porqué es incapaz de elaborar una idea propia" explicaba sin hacer rereferencia al nombre, pero dejando claro de que no se trataba del copresentador del espacio.

"Sé lo que digo y porqué lo digo ya que da la casualidad de que he trabajado muchos años con él". "Se me ha desacreditado como padre. Eso para empezar, bobitos y como me habéis calentado os iba a dar una y os voy a dar dos", continuaba el marido de Marta López Álamo. "He explicado porqué no estuve en el plató. Con mi nombre no vais a jugar. No he ido a plató porque no se me ha dejado estar para defender a mi hija ni se me ha dejado estar en ninguna entrevista, ni nombrarme, ni decir nada de mí. No iba a ir a el día de la llegada para blanquear a la cadena y a los participáis en ese aquelarre", ha señalado.