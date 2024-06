Mediaset sentencia a una exconcursante de Supervivientes y anuncia un nuevo veto: "Bullying".

Desde hace varios meses se sabe que la nueva dirección de Mediaset no se anda con tonterías cuando se trata de tener que vetar a alguna persona. Esto se vio de forma nítida con la cancelación de Sálvame en el verano de 2023. Además de clausurar el programa para siempre, los Belén Esteban, María Patiño o Kiko Matamoros se vieron apartados de la cadena y borrados de la memoria, como si nunca hubiesen estado.

Esto mismo parece ser que ha pasado con una reciente concursante de Supervivientes, más en concreto con Rocío Madrid. La presentadora ha sido la primera expulsada por los votos del público de esta edición, un hecho que no quita para que el programa la haya borrado por completo. La polémica con esta concursante nació a raíz de una confesión de Kiko Matamoros acerca de las intimidades del programa. "Cuando llega Rocío Madrid a Playa Limbo lo que dice Lorena Morlote es que llega el director y les dice: Oye, los tres a por esta'".

Ante estas palabras, la reacción de Rocío Madrid no se hizo esperar, haciendo una reflexión sobre lo que fue su concurso. "Ojalá estas palabras no existiesen. Ojalá mi experiencia de crear un término para ponerle nombre a algo tan horrible. Pero insisto, las palabras son creadas para usarlas cuando son necesarias para denunciar una situación. Soy muy consciente de lo que significa la palabra bullying. Quizá hubiese sido más adecuado decir mobbing, pero vamos...", expresaba con sinceridad la actriz.

Otro de los motivos por lo que se especulaba un supuesto veto venía provocado por el hecho de que no fuese a ninguna gala o debate. "No estoy vetada en ningún sitio. No voy a las galas porque emocionalmente no puedo, me estoy cuidando y protegiendo. Nada ni nadie es más importante para mí que yo misma y mi salud mental. Le deseo lo mejor a todo el equipo, aunque mantenga firmemente mi opinión y no quiera (pueda) seguir vinculada a ellos".

Las excelentes cifras de espectadores

'Supervivientes' se colgó nuevamente este jueves el collar de líder del prime time. El reality de Telecinco, con Jorge Javier Vázquez firmó un 21,7% de cuota de pantalla y 1.552.000 espectadores de media, 1,1 puntos más respecto a la semana anterior e igualando el récord de esta edición en cuanto a share. A pesar de su buen rendimiento, la cadena de Mediaset no lidera el día por solo dos décimas (12,5% frente al 12,7% de Antena 3).

Los datos del formato de Telecinco volvieron a dejar en un unidígito al resto de ofertas televisivas de la noche, salvo a 'El hormiguero' (14,7% y 1.751.000). La 1 de TVE logró la segunda posición de la noche con el nuevo pase de la película 'El Intercambio' (8,5% y 719.000), mientras que Antena 3 se conformó con la tercera con el nuevo capítulo de 'La pasión turca' (6,7% y 626.000).