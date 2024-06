La opinión de Ana Rosa tras todos los nombramientos de Jorge Javier en Telecinco: "La gran mentira"

Jorge Javier Vázquez no para. Su éxito en su regreso a Supervivientes e sindiscutible ya que el porgrama es líder de audiencia y parece que Telecinco, pasito a pasito, vuelve a recuperar su posición de liderazgo en el ranking de cadenas más vistas. Ahora, Jorge Javier regresa para presentar Gran Hermano de anónimos después de siete años. La emoción se ha apoderado de Jorge Javier cuando la noticia se ha hecho pública durante una gala en el palacio de Cibeles de Madrid.

Y no es el único. Telecinco prepara una nueva edición de 'Hay una cosa que te quiero decir' con Jorge Javier Vázquez al frente. "El programa regresará a la parrilla de la cadena la próxima temporada con emocionantes historias, sorpresas y deseos hechos realidad para sus nuevos protagonistas", cuentan desde la cadena. Tal y como detalla el medio especializado en Televisión, Algo Pasa, "Mediaset hace meses se percató de que tenía que dar un giro importante a sus tardes, buscar un producto que les diferenciase de la competencia directa y apostar por un rostro mas que consolidado en el grupo. En abril se materializa una propuesta y se piensa en Jorge. Que fuese él el que se pusiese al frente de un Talk show, que mezclase el humor y la ironía tan característica del presentador de 'Supervivientes'. El programa lo producirá Boomerang TV, la misma productora que La Voz' y el el mítico mític 'Diario de Patricia', porque esa era ofta de las condiciones de la cadena: que el formato fuese un renovado 'spin off' del recordado programa de Antena 3"

También presnetará la nueva edición de Supervivientes All Stars, mientras que Sandra Barneda se encargará de llevar el debate. Eso sí, finalmente y después de varios meses con rumores, uno de los programas más característicos de Mediaset dirá adiós antes del comienzo de la temporada de verano. Las malas cifras y la sombra de Sálvame que planeaba sobre él ha acabado de hundir lo poco que le quedaba al magacín, que lanzaba su último aliento estos días buscando un repunte en los índices de audiencia.

No ha podido ser y Mediaset ha tomado la drástica decisión de cancelarlo. Se trata de 'Así es la vida' un programa que llegó a finales del verano del año pasado y se convertía en el primer sustituto de Sálvame para ocupar las tardes. El alto listón que había dejado su predecesor ha sido una losa que no se han podido quitar en todos estos meses. Presentado por Sandra Barneda y César Muñoz, tuvo un repunte a principios de año, pero no pudo alcanzar las expectativas que tenían puestas en él.

¿Y Ana Rosa?

Mchs se preguntan qué papel juega TardeAR, el programa de Ana Rosa de las tardes en Telecinco en este puzzle. De momento, la presnetadora no se ha pronuncicado sobre estos cambios. En su última intervención el pasado jueves (recordemos que los viernes ella ya no está al frente dle programa), la veterana presnetadora s emostró muy crítica tras la aprobación de la Ley de amnistía en el Congreso. “Hoy es un nuevo día histórico, hoy se ha consumado la gran mentira, la amnistía que el Gobierno siempre negó”, empezaba diciendo Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’ y recordaba: "Después de prometer a 48 millones de españoles que no habría amnistía para los implicados en el procés, cerca de 370 encausados se verán libres de cargo a cambio de los siete votos que Sánchez necesita para gobernar".

La presentadora cree que estamos ante "la gran mentira del siete" y apuntaba: "Sánchez negó hasta en siete ocasiones que fuera a conceder la amnistía a las personas que hace siete años proclamaron la independencia de Cataluña durante siete segundos". Además, afirmaba que la "mentira del siete" pasó a ser "un cambio de opinión" y hablaba de las consecuencias: "Ha hecho un siete al tejido democrático de nuestro país a cambio de hacerle un traje a medida a Puigdemont".