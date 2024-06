Las palabras del padre de Carlo Costanzia que encienden a Alejandra Rubio: "Está en todo su derecho".

La entrevista de Carlo Costanzia di Costigliole ha dejado a todo el mundo sorprendido por el momento en el que ha ocurrido. Esta misma semana el programa ¡De viernes! anunciaba un invitado de excepción, pero sin revelar el nombre. Finalmente, después de unos minutos de programa, anunciaron que sería el padre de Carlo Costanzia el que, 20 años después, se sentaría en un plató para hablar.

La entrevista dio para mucho ya que son dos décadas de amoríos, rupturas, hijos, polémicas... Carlo tuvo tiempo para todo y para dar su versión de los hechos en muchos temas de los que se desconocía su punto de vista y zanjar otros que seguían abiertos.

Ante las declaraciones de su suegro, Alejandra Rubio se ha querido posicionar a su favor, destacando la actitud que ha tenido durante todos estos años. "Me parece muy bien que Carlo se siente en un plató de televisión, después de todo lo que se ha dicho de él y de su familia creo que está en todo su derecho de responder a todas esas cosas feas y que no son verdad. Él no ha dicho como tal que no vaya a hablar, él lo que ha dicho es que ciertas cosas tendrán que aclararse donde se debe hacer".

La reacción de Alejandra Rubio a las palabras de Sofía Cristo

Como no podía ser de otra forma, las palabras de Sofía Cristo han llamado la atención en el mundo del espectáculo. Ya sea por su tono o por lo que ha dicho, la contundencia con la que ha respondido a su hermano Ángel no ha dejado indiferente a nadie. En 'Así es la vida', Alejandra Rubia, amiga íntima de Sofía, ha querido matizar los comentarios de la hija de Bárbara Rey.

"La conozco bastante y estas palabras son surrealistas. Sofía ya pasó por su proceso hace mucho tiempo, tiene la vida muy hecha. Está muy concienciada, tiene una vida sanísima, su trabajo, sus charlas", explica sobre el estado en el que se encuentra su amiga y la reacción desmedida que ha podido tener Ángel Cristo. "Me parece que parece decir esto públicamente hacia tu hermana es una barbaridad cuando sabe que esto no es cierto".

"Él dice: 'mi madre no ha sido tan buena ni mi padre tampoco', pero claro a tu madre te la cargas públicamente y de tu padre te pones una banda en la cabeza, eso es lo que no entiendo", terminó diciendo Rubio que, ha dejado claro que su apoyo está con Sofía y Bárbara Rey.