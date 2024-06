Ruptura a la vista, Álvaro Muñoz Escassi se distancia de María José Suárez: los detalles que apuntan a su separación.

La idílica relación que mantenían Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez parace ser que ha saltado por los aires en un momento. La pareja no ha señalado nada al respecto de una posible ruptura, pero los rumores han empezado a sonar, apuntando a un distanciamiento entre ambos. Desde 2021 formaban una pareja muy integrada y en la que los hijos de ambos contaban con un papel muy importante.

Sin embargo, son varias las pistas que han generado sospechas. El propio programa de Socialité ha puesto luz al tema, explicando los detalles que han provocado que se levanten sospechas sobre la separación. "Se han dejado de seguir en redes sociales durante varios días y han dejado de darse 'me gusta', algo que solían hacer con frecuencia".

Por el momento, ambos protagonistas no han comentado nada al respecto ni han hecho público algún comentario sobre eso. El propio programa ha contactado con el jinete que afirma que se dejaron de seguir por despiste y que pueden hablar de ellos lo que quieran. En la breve conversación ni desmintió, ni modificó la información sobre la ruptura.

Los precedentes en la relación

Las mejores historias no siempre tienen los mejores principios; y sino, que se lo pregunten a Álvaro Muñoz Escassi y a María José Suárez. Lo suyo fue un amor que se coció a fuego lento; tan lento que les llevó casi veinte años formalizar su relación, con ultimátum de por medio. La pareja ha acudido al plató de '¡De viernes!' para dar algunos detalles inéditos en torno a su vida privada.

Escassi y Suárez comenzaron a salir juntos durante un viaje a República Dominicana hace ya tres años, pero el jinete confesó que llevaba dos décadas enamorado de ella. "No sé si 20 años o 19, desde que la vi la primera vez", aclaró entre risas en plató. A su lado, una María José que quiso ser todavía más exacta y puntualizó: "De eso hace más de veinte años".

En el plató se interesaron por la historia y quisieron saber por qué no se animó a dar el paso en aquel momento. No obstante, intentos no faltaron: "Te prometo que yo cada vez que abría un poco la puertecita ahí estaba yo", Tan enamorado ha estado Escassi que cuando ella estuvo viviendo en República Dominicana hizo unos cuantos viajes para verla.

Entonces, ¿cuál fue el truco del jinete para conquistarla? El jinete no se ha contenido en explicaciones: "Al principio era como de amigos, una cosa llegó a la otra y al final...". Sin embargo, a pesar de que él siempre lo había tenido todo claro, a la miss le hizo falta ser consciente de que podía perderle cuando decidió apostar por su amor: "Veo unas imágenes en las que estaba Álvaro con una chica por Madrid y pedí el siguiente billete de amor".

Era un momento en el que María José estaba en plena separación, algo por lo que finalmente Escassi le acabó dando una última oportunidad: "Yo le dije que iba a seguir mi vida si ella iba a seguir la suya, si no iba a ser capaz de separarse. 'Tú no estás bien donde estás pero si quieres quedarte, quédate'".