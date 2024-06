Adiós al embarazo de Marta Peñate: la decisión que ha tomado para sorpresa de sus segudiores

Su eco aún resuena en los Cayos Cochinos. Este verano, concursantes que lo dieron todo en pasadas ediciones de 'Supervivientes' regresarán a Honduras en una experiencia única y aún más extrema. No pierdas detalle de quiénes son los confirmados en este listado oficial de 'Supervivientes: All Stars'.

Sofía Suescun, la ganadora de 'Supervivientes 2018', fue la primera confirmada y lo comunicó de una forma muy especial: desde la mítica Palapa de 'Supervivientes'. La concursante había viajado hasta Honduras para ver a su novio, Kiko Jiménez, quien participa en 'Supervivientes 2024' (lo hizo también en 'Supervivientes 2017') y tras el romántico reencuentro se enfrentó de nuevo a la 'Noria infernal', la prueba en la que batió todos los récords en 2018. "No quiero llorar, pero es inevitable. Pisar esto, para mí, no os imagináis lo que supone. Quien vio mi edición sabe todo lo que he vivido aquí, todo lo que sufrí, todo lo que aprendí, todo lo que me llevé. Y, sobre todo, el recuerdo tan bonito que tengo ha hecho que vuelva. No me imaginaba que jamás volviera a pasar esto. Estoy superfeliz, muy emocionada y hablando desde el corazón”, expresó Sofía sobre su nueva aventura.

Adara Molinero vuelve a Honduras tras haberse convertido hace un año en la subcampeona de 'Supervivientes 2023'. La experta en realities afronta una vivencia aún más extrema enfrentándose a los mejores. Adara fue una de las concursantes favoritas de la pasada edición. En el concurso conoció a Bosco Martínez-Bordiú, con quien mantuvo una relación después del reality durante unos meses. Bosco Blach Martínez-Bordiú también regresa a los Cayos Cochinos tras haber sido el ganador de 'Supervivientes 2023'. El desconocido sobrino de Pocholo conquistó a todos con su humor y positividad. Muy emocionado, al superviviente casi se le quebraba la voz anunciando que volverá a Honduras. Allí coincidirá con su exnovia, Adara Molinero.

La idea de este reality es juntar lo mejor de lo mejor para generar un contenido que dé de lo que hablar. Que se convierta en historia y que permita conmemorar por todo lo alto, con un broche de oro, el 20 aniversario de la llegada del formato del concurso de supervivencia a la televisión de nuestro país. Se especula con perfiles de todo tipo. Las apuestas, las teorías y los rumores son muy variados. Cada día suenan nombres nuevos, y a veces se acierta, como ha sucedido con Jorge Pérez, que estuvo entre las quinielas de muchos y que acaba de ser confirmado.

La decisión de Marta Peñate

Otro de los nombres que sonaba con fuerza era el de Marta Peñate. Consciente de las pasiones y de las especulaciones que levanta Marta, no ha querido ni confirmar ni desmentir su supuesta participación en esta edición All Star de Supervivientes. “Los planes de verano los vamos a dejar en el aire”, empezaba relevando a una periodista ante la pregunta de sus ideas para la estación estival. Sin embargo, la ex superviviente aviva, aún más, los rumores con las siguientes palabras respecto a esta edición especial del concurso. “No sé lo sé, no tengo ni idea. Vamos a ver. No te puedo decir nada porque no lo sé. Estoy ahora mismo con los planes para ser mamá, entonces sería algo que tendría que paralizar que para mí es muy importante. Con lo cual sería para mí una decisión muy importante”, confesaba la novia de Tony Spina que, sin embargo, no cerraba ninguna puerta: “No es como cuando fui hace dos años que no tenía nada por medio. Para adelgazar está muy bien ‘Supervivientes’, pero ahora tendría que pensar muchas cosas. Para ser mamá no sé si viene bien ‘Supervivientes’, aunque no dura mucho ya. Es cortito”.

No obstante, hace unos días, se desvelaba que la nueva versión del reality de Telecinco producida por Cuarzo TV ( Banijay Iberia) cobtará Marta Peñate, según ha conocido en exclusiva YOTELE. "La periodista, también colaboradora habitual en las galas de 'Los vecinos de la casa de al lado', pondrá rumbo a Honduras de manera inminente para revalidar el título de concursante todoterreno que se ganó en su edición, en la que además de resistir en la isla hasta la recta final, fue una de las que más contenido generó y por tanto una de las grandes protagonistas".