El extraño comportamiento de Amador Mohedano en el homenaje a Rocío Jurado: los motivos por los que no se ha juntado con su familia.

Amador Mohedano ha vuelto a tener una aparición en público después de varias semanas si mostrarse ante las cámaras. Aunque si que ha estado en contacto con varios programa durante estas semanas, en donde ha ido comentando sus problemas económicos y cómo puede acabar sorteándolos.

En esta ocasión, la aparición de Mohedano se ha debido a un homenaje celebrado en honor de su hermana Rocío Jurado. Coincidiendo con el homenaje del fallecimiento de la artista, se ha celebrado una misa en su recuerdo. En un primer momento, los asistentes se han percatado de que Amador no había acudido al evento, ya que no se encontraba entre los familiares que acudieron.

No obstante, el hermano de la Jurado si que llegó a asistir, colocándose en una zona más apartada, un gesto un tanto extraño. Ante los rumores y habladurías, Mohedano contactó con Marisa Martín Blázquez para explicar que sus últimos problemas de salud le han lastrado en estas últimas semanas. En concreto, la anemia ha sido la principal culpable para que no pudiese estar con un mejor cuerpo

Las palabras de Amador Mohedano

Las últimas horas de Amador Mohedano están dando de que hablar. Después de que sus asuntos económicos volviesen a vivir un momento complicado, ahora es el tema de la salud la que es noticia. Hace unas semanas le diagnosticaron una úlcera que le ha tenido apartado de la vida normal. El hermano de Rocío Jurado, no obstante, ha querido tranquilizar a la gente con unas declaraciones a 'Y ahora Sonsoles'.

Con su habitual tono desenfadado, Amador Mohedano ha querido dar la última hora sobre su estado de salud y mandar un contundente mensaje a los periodistas que dicen algunas cosas de él que no son ciertas. "Llevo cinco meses malo, me estoy recuperando pero no estoy yo todavía muy visible", explicaba Mohedano para justificar su poca presencia pública en los últimos tiempos.

"De una úlcera sangrante he tenido un tratamiento muy fuerte. Está todo bien, las pruebas y todo eso, pero yo me tengo que recuperar porque no tengo fuerzas. He perdido masa muscular, estoy débil y muy delgado", añadió, dejando claro que su estado de salud no es el mejor, aunque sí que va ganando calidad de vida con el paso de los días.

"Estoy comiendo bien, estoy haciendo una vida normal en las comidas, lo normal que hace aquí cualquiera en mi casa", confirmó sobre su nuevo ritmo vital, además de añadir un comentario dirigido a ciertas personas. No estoy cogiendo las borracheras, como decís ahí en los programas... unas borracheras que cojo, que no es normal, vamos es que tiene cojones", sentenció. "Llevo una vida muy sana, no jodo ni nada, imagínate si es sana".