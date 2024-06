El hijo de Carmen Borrego, despedido de Telecinco tras su divorcio: "Madre mía", reconoce

Marisa Martín Blázquez contaba este mediodía en 'Vamos a ver' que José María Almoguera y Paola Olmedo podrían haberse replanteado su separación y habrían decidido dar una segunda oportunidad a su matrimonio. Una noticia que comunicaba la periodista en directo y que Carmen Borrego no confirmaba porque aseguraba seguir sin tener relación con su hijo.

Dos meses después de su regreso de 'Supervivientes' y de encontrarse con la exclusiva en la que su hijo arremetía duramente contra ella, la tertuliana ha desvelado que todavía no se ha cruzado con su hijo, aunque reconoce que no le importaría en absoluto: "Ojalá me cruzase con él porque no tengo ningún problema en verlo. Al revés, me encantaría, me encantaría poder abrazarlo" ha expresado la hermana de Terelu Campos.

Horas más tarde, hemos podido preguntarle a José María si es cierto que existe una reconciliación con Paola y el joven ha estallado: "Madre mía".

El hijo de Carmen Borrego ni confirmaba ni desmentía si es cierto que se estarían dando otra oportunidad y evitaba hablar acerca de un posible acercamiento con su madre, quien confesaba esta mañana que le gustaría darle un abrazo.

Su despido de Telecinco

Pero las malas noticias no viene solas. Finalmente y después de varios meses con rumores, uno de los programas más característicos de Mediaset dirá adiós antes del comienzo de la temporada de verano. Las malas cifras y la sombra de Sálvame que planeaba sobre él ha acabado de hundir lo poco que le quedaba al magacín, que lanzaba su último aliento estos días buscando un repunte en los índices de audiencia.

No ha podido ser y Mediaset ha tomado la drástica decisión de cancelarlo. Se trata de 'Así es la vida' un programa que llegó a finales del verano del año pasado y se convertía en el primer sustituto de Sálvame para ocupar las tardes. El alto listón que había dejado su predecesor ha sido una losa que no se han podido quitar en todos estos meses. Presentado por Sandra Barneda y César Muñoz, tuvo un repunte a principios de año, pero no pudo alcanzar las expectativas que tenían puestas en él.

Al igual que se ha confirmado la salida de este programa, también parece que está a punto de hacerse oficial la llegada de un nuevo formato. Jorge Javier Vázquez se pondrá a los mandos del nuevo espectáculo que ocupará las tardes y que tendrá una ambientación parecida al mítico 'Diario de Patricia'. A falta de confirmación de la cadena, el clásico presentador será el encargado de levantar las tardes de Telecinco.

De esta manera, el hijo de Carmen Borrego, que trabaja como técnico en el programa de Telecinco, tendrá que dejar su puesto de trabajo en cuanto finalice la emisión del espacio. Por el momento se desconoce cuál será su futuro profesional y si sigue vinculado a Telecinco o a Mediaset.

Cabe recordar que su madre, Carmen Borrego, también era colaboradora habitual del espacio y prácticamente el único rostro del antiguo Sálvame que permanecía en Telecinco.