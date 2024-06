El suegro de Alejandra Rubio, de lo más crítico: “Está pagando un error”

Carlo Costanzia lleva 20 años sin hablar. Hace dos décadas, era un rostro habitual de los medios de comunicación (cosa que su hijo le echó en cara tanto a él como a su madre, Mar Flores, en 'De viernes', por haber aireado su polémico divorcio ante las cámaras), pero ahora regresa con ganas de hablar. ¿Qué ha sido de él desde entonces? ¿Qué recuerdo guarda de su relación con la modelo? ¿Se siente culpable por lo que su hijo Carlo tuvo que vivir?

Carlo Costanzia hijo, actual novio de Alejandra Rubio, llegó a decir que empezó a tomar antidepresivos a los siete años por culpa de esta situación y su padre reacciona al respecto: "Yo, personalmente, he hecho todo lo que estaba en mis medios y capacidades para intentar protegerle. Vivimos una época surrealista". "Cuando Carlo sufrió bullying, cuando yo me separo, yo no soy la persona que vive con Carlo, porque le veía cada quince días", se justifica. No voy a entrar en todo lo que ha pasado, no voy a desenterrar", responde el invitado cuando le preguntan por este tormentoso pasado que tanto afectó a su hijo. Pero, ¿se arrepiente?, le preguntan los colaboradores. "Siempre se cometen errores. Me arrepiento de que mi hijo haya sufrido, por mi parte soy responsable", confiesa.

Pero Carlo tiene una justificación al respecto y es que él, lo que hacía, era defenderse de todas las acusaciones que se vertían a diario sobre él: "Cuando tú eres acusado diariamente y te carga en tu vida profesional, tenéis que pensar también en esta dinámica. Yo me defendía de cuando me acusaban de cosas que no había hecho".

Sobre sus hijos

Pietro y Rocco Costanzia, dos de los hijos pequeños de Carlo, se enfrentan a graves acusaciones de la justicia italiana, por presunto intento de asesinato. Su hijo Carlo ya explicó hace semanas qué es lo que había ocurrido para que sus hermanos acabaran siendo acusados y hoy Carlo padre responde a todos los que han criticado a Pietro y Rocco. “Yo en ningún momento he dicho que no hayan sido ellos. Yo en comunicados he dicho que si alguien comete errores tiene que asumir las consecuencias, aunque sea un hijo, siempre y cuando las consecuencias sean las justas en cuanto a lo que verdaderamente se ha hecho”, ha matizado Carlo sobre la situación legal de sus hijos con la justicia de Italia.

El exmarido de Mar Flores también ha querido destacar las diferencias entre sus hijos: “Rocco es un deportista de alto nivel. Estaba en Estados Unidos y le estaban preparando para ir a las Olimpiadas, con lo cual no tiene nada que ver con el perfil del otro (Pietro)”.

Carlo ha defendido a su hijo Rocco y ha alegado que “está pagando un error” de Pietro: “¿Qué ocurre? Que el otro es su hermano, por lo que cuando le pide “acompáñame en moto”, él no tenía ni idea de donde iba con su hermano. Le acompaña y se ve envuelto en esto. Y la justicia hace lo que tiene que hacer, pero claro, él ahora está pagando un error de su hermano solo por el hecho de haber hecho caso a su hermano para conducir una moto”.