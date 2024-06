Adiós a la millonaria casa de Carmen Borrego: la exorbitada cantidad que le van a pagar

Después de protagonizar un drama familiar con el anuncio inesperado de la separación de José María Almoguera y Paola Olmedo, no era de extrañar que Carmen Borrego quisiera disfrutar de unos días de descanso lejos de la capital. Unas merecidas vacaciones que se ha tomado días después de la confirmación del final de uno de los programas en los que colabora y su principal fuente de ingresos, 'Así es la vida', que se acabará este verano con la renovación de las tardes de Mediaset y el inicio del nuevo programa de Jorge Javier Vázquez.

El destino elegido por la exsuperviviente para recargar pilas en compañía de su marido José Carlos Bernal, Málaga, a donde el mediático clan de escapa siempre que tiene unos días libres. Allí está su refugio particular, el piso de 170 metros cuadrados frente al mar que Carmen y Terelu Campos heredaron de su madre, María Teresa Campos, tras su fallecimiento en septiembre de 2023.

Y aunque se ha rumoreado que las hermanas estarían planteándose la posibilidad de vender dicha propiedad -cuyo valor de mercado rondaría los 900.000 euros-, tal y como asegura la revista 'Semana' deshacerse de la propiedad que les dejó la icónica presentadora no es algo que se le haya pasado por la cabeza a ninguna de las dos.

Un asunto sobre el que Carmen no se ha pronunciado, aunque su sonrisa al pasear por las calles de Málaga abrazada a su marido refleja lo feliz que es siempre que regresa a su paraíso de Málaga. Presumiendo del bronceado que cogió en Honduras durante su breve paso por 'Supervivientes' y que todavía no ha perdido dos meses después -al igual que tampoco ha recuperado los 7 kilos que bajó durante el reality- la colaboradora lució un look de lo más veraniego y cómodo. Shorts vaqueros, camisa amarillo chillón, cinturón con hebilla con forma de maxiflor y alpargatas de cuña, además de sus gafas de ver modo diadema en la cabeza mientras llevaba las de sol puestas.

Terelu Campos vuelve a contestar a Belén Esteban

Tras la entrevista de Belén Esteban en TVE con Marc Giró en la que confesó que en 'Ni que fuéramos Shhh' no se espera a Terelu Campos y le recriminaba no haber querido estar con todos ellos en el inicio... la colaboradora la respondía el jueves pasado en 'Mañaneros'.

Además, este sábado la hermana de Carmen Borrego ha estado en 'DCorazón' y ha vuelto a hablar de su conflicto con la Princesa del pueblo. Tras ver un vídeo que resumía su enfrentamiento, Terelu aseguraba que "todavía no ha llegado ese día (el de hablar de todo sin tapujos), es lo único que puedo avanzar, evidentemente no va a ser hoy".

La colaboradora ha querido aclarar que "yo jamás establezco ninguna competitividad con ningún compañero, ni económica ni profesional, entiendo que cada uno tiene su valor y su precio, entiendo que las condiciones de Belén son diferentes, mejores, pero no lo critico, Belén aporta muchísimo en un programa de televisión".

De esta manera, Terelu aseguraba que en ningún momento ha querido comparar sus condiciones contractuales con las de sus compañeros y no tiene problema en poner en valor a la Esteban: "A mí no me duele en prenda decirlo".

En cuanto a las declaraciones que hizo Belén confesando que "yo creo que cuando hay que estar, hay que estar", Terelu explicaba que se refiere a que "ella piensa que yo tengo un compromiso o debo algo a alguien y yo pienso que algunos estamos en paz".

Además, la hija de María Teresa ha desvelado que "yo me he buscado la vida desde el primer momento, entiendo que hay personas que siguen vinculadas contractualmente" con 'Fabricantes Studio', pero no es su caso: "Yo no lo estoy, ahora eso de que no se me espera, bueno, a lo mejor no me espera Belén, desde luego no es lo que se me comunicó a mí".

La madre de Alejandra Rubio ha comentado que "mi relación con Fabricantes es óptima, ahora mismo tengo que esperar unas circunstancias y ya está..." por lo que quizás en un futuro pueda aparecer en algún proyectos de ellos.

Tranquila, Terelu ha asegurado que "no tengo ningún problema, que quieren seguir liándola, pues que la líen", pero ha dejado claro que no le ha gustado lo que han dicho de ella porque "igual no me quieren tanto, hay cosas que se me escapan del entendimiento".