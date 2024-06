Alejandra Rubio confiesa lo que realmente siente por su suegro: "Me parece feísimo"

Alejandra Rubio y su relación con Carlo Costanzia sigue dando que hablar. Desde que se hiciera público el romance que la influencer mantiene con el hijo de Mar Flores, todos los titulares los ha acaparado la hija de Terelu Campos.

Ahora, la atenciñon se centra en las declaraciones que el padre de Costanzia ha hecho sobre la pareja en De viernes. Una exclusiva en la que el empresario opinaba sobre la novia de su hijo, su consuegra, Terlu y lo que piensa del momento que atraviesa su hijo.

Sin embargo, ahora la pelota ha acabado en el tejado de la influencer, quien ha sido preguntada por qué relación tiene con su suegro y qué opinión le merece.

La opinión de Alejandra

En su entrevista en '¡De viernes!', Carlo Costanzia padre ha roto su silencio. Respondió sobre la madre de su hijo, Mar Flores, y también sobre los problemas con las autoridades de sus hijos. Eso sí, comentaba que aún no conocía a la novia de su hijo Carlo, Alejandra Rubio, y la aludida nos cuenta en 'Así es la vida' que el encuentro ya se ha producido.

Carlo nos hablaba de Alejandra como su "potencial nuera", confesaba que aún no se habían encontrado pero explicaba que ve a su hijo "centrado" y "tranquilo" junto a ella, de la que hablaba así: "Me parece una chica joven que saben lo que quiere".

La colaboradora dejaba claro que la intención de su suegro no fue dar una entrevista para abrir "una guerra" con la madre de su novio: "Solo contestó y no es para nada el objetivo de la entrevista".

Dicho esto, confesaba que ya se han conocido. Alejandra se ha encontrado con el padre de su chico y todo ha ido "muy bien": "Todo ha ido genial y me ha caído fenomenal".

También se ha dicho que padre e hijo no han tenido contacto estos días y Alejandra acababa por estallar : "Hacer periodismo en base a invenciones en tu casa da vergüenza, sinceramente".

Sin embargo, Makoke insistía en el programa que desde el entorno de Carlo le transmitieron que no tenía buena relación con Terelu: "Que no le gustaba mucho, no era de su agrado".

Pero Alejandra reiteraba que todo es falso y no podía evitar indignarse con la información: "Me parece eso feísmo hacia mi madre es ganas de meter cizaña en una familia que no viene a cuento".