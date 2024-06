Boda de la hija de Rocío Carrasco: el idílico viaje y el anillo que hace saltar las alarmas

La hija de Antonio David y Rocío Carrasco, Rocío Flores, se encuentra disfrutando de un viaje en Bali; Gloria Camila parece que tenía que atender a sus obligaciones académicas y, de Rosa no sabemos nada... algo que ha extrañado y mucho porque nunca se ha perdido una fecha así.

Rocío Flores está disfrutando de unos días de ensueño en el sudeste asiático. "Un sueño cumplido" como ella reconocía al llegar a la isla de Indonesia, ubicada en el sudeste asiático. Pero Rocío Flores no se ha olvidado de su abuela. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha publicado un storie en su cuenta oficial de Instagram donde se ve el cartel de "XVIII Día Internacional Rocío Jurado" y en el que se lee la frase: "Este año desde la distancia pero siempre en mí".

Tras compartir que ha visto la final de la Champions a las tres de la madrugada (por el cambio horario), la hija de Rocío Carrasco también ha comentado que se ha visto aquejada de una infección de orina que padece. "Era raro que yo no tuviera infección de orina aquí. Menos mal que me traje la manta eléctrica de toda la espalda por si las moscas. Llegaré España y me acercaré a que me hagan analítica de orina y tratamiento", ha publicado en los stories de su cuenta oficial de Instagram.

Algunos seguidores han empezado a especular con el motivo del viaje de Rocío Flores acompañada de su pareja. Un lugar idílico, "un sueño hecho realidad", los dos solo... Además,algunos usuarios, analizando los stories han detectado que Rocío Flores llevaba un anillo puesto. ¿De compromiso? ¿Le ha pedido su novio matrimonio? Parece que nada más lejores dE la realidad. La hija de Rocío Carrasco no ha confirmado nada en sus redes sociales y eso que suele compartir las noticias importantes con los más de sus 770.000 followers.

en cambio, la que sí pasará por el altar dentro de poco será su madre, Rocío Carrasco. Se casará por la Iglesia con Fidel Albiac para celebrar sus 'bodas de plata', una noticia que ha compartido Lecturas mostrando la ilusión de la presentadora: "Igual que en su día nos casamos por lo civil en una celebración de gratitud para todos los que habían estado con nosotros todo el tiempo. Siempre dijimos que cuando hiciéramos 25 años nos gustaría dar el paso de casarnos por la Iglesia".

Antonio David regresa a la primera línea

Este jueves nos enterábamos que Marta Riesco vuelve a pantalla ofreciendo su primera entrevista tras su despido de Telecinco para 'Ni que fuéramos Shhh' y hoy hemos escuchado las primeras declaraciones que hace en esa entrevista que ha concedido durante tres horas.

La reportera responde a varias preguntas: ¿por qué das esta entrevista?, ¿porqué nos has elegido para contar tu historia?, ¿dónde quieres estar? Marta responde a todo, pero sobre todo deja las cosas claras desde el primer momento.

"Sinceramente porque creo que habéis vivido una situación muy similar a la mía, habéis sido injustamente tratados en el final de vuestra trayectoria en Sálvame, esa cadena os debía mucho, os sigue debiendo mucho porque habéis hecho feliz a mucha gente, no merecíais ese final y yo tampoco" explica la periodista cuando le preguntan porqué ha elegido el Canal Quickie par hablar por primer vez. Cabal QuicKie ha lanzado ya varias promos en las que se adelanta que Marta Riesco va a ser muy sincera sobre su polémica salida de la cadena de Mediaset. Cabe recordar que Marta Riesco trabaja en el programa de Ana Rosa como reportera en el momento en el que salió a la luz su relación con Antonio David Flores. Un noviazgo que se destapaba en un momento bastante difícil para el padre de Rocío Flores dado que él también había sido despedido de Sálvame y de la productora en la que trabajaba, la extinta la Fábrica de la Tele, tras la emisión de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

En aquel momento, Riesco se convirtió en el blanco de los ataques de programas como Sálvame, donde están los mismo colaboradora (algunos, al menos) del programa en el que ahora llega para contarlo todo.