La verdad sobre Borjamina de los Mozos de Arousa tras Reacción en Cadena: "Millonario"

Los Sísifos llegan desde Bilbao dispuestos a desbancar a los Mozos de Arousa de su pódium tras más de un año en el programa. Estos tres amigos han aterrizado en 'Reacción en cadena' y, aunque lo han dado todo para convertirse en los nuevos vencedores del programa, lo cierto es que la complicidad de los tres gallegos les ha servido una vez más para mantenerse en el concurso.

Una a una, los Mozos han ido apostando por las palabras que ellos consideraban eran las elegidas para la última prueba: 'La última cadena'. Aunque han partido la cantidad en más de una ocasión, finalmente los concursantes han conseguido sumar a su bote 7.438 euros.

Un año de éxito

'Reacción en cadena' celebró el pasado sábado el primer aniversario de los Mozos de Arousa en el concurso presentado por Ion Aramendi. Durante este tiempo, el trío de amigos ha superado todos los récords del programa. Además, se han convertido en millonarios. Además de tener el honor y el poder de alegrarle la tarde a muchas personas y de despertar simpatías, durante los más de 260 programas en los que han salido invictos del plató de ‘Reacción en Cadena’, los gallegos también han sido capaces de acumular más de 1.804.000 euros. Un bote suculento, un premio muy elevado que, poco a poco sigue creciendo y que, sin embargo, en caso de que se lo embolsen quedará en una cifra algo más reducida. Porque Hacienda se lleva un bocado de este tipo de galardones, un porcentaje que depende de varias cuestiones, como la Comunidad Autónoma, por ejemplo, pero que los Mozos de Arousa están dispuestos a hacer frente.

“Aquí el premio se recibe de una sola vez”, empezaba explicando Borjamina al micrófono de El Televisero. “Entonces, vas al tramo más alto de Hacienda, que no es lo mismo que si fuera un premio de pago fraccionado”, apuntaba el concursante asegurando, por lo tanto, que aunque aún no hayan cobrado ni un solo euro, cuando lo hagan, cuando se les ingrese el dinero, son plenamente conscientes de que tendrán que darle una parte a Hacienda.

No les pilla por sorpresa, no les coge desprevenidos, ni tampoco les molesta o les aparece mal. Al contrario. “Pero bueno, nosotros es algo que sabemos desde que empezamos y vale que ahí se ven 1.800.000 de euros, pero nosotros vamos calculando, pues a nosotros individualmente nos queda tanto y tanto es para Hacienda. Ya contamos con ello y, bueno, siempre que se usen bien esos impuestos, pues al final es para tener servicios públicos, y es algo con lo que ya contamos y que no nos duele tanto”, concluía Borjamina ante el matiz de su compañero y amigo Raúl: “No cada programa, pero sí cada vez que tenemos un parón para ir a Galicia, pues en el tren vamos diciendo, pues esta semana fue tanto limpio ya, ¿eh? Ya vamos teniendo para esto, esto sirve para esto. Hay semanas que son más flojitas…”, confesaba el parlamentario gallego. “A mí me parece bien pagar a Hacienda, porque al final todos los ciudadanos tenemos que contribuir, los que más ganamos, como es nosotros ahora mismo, más tenemos que contribuir. Entonces, bien”, agregaba por su parte Bruno, el tercer integrante de los Mozos de Arousa.