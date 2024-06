La dura confesión de Víctor Sandoval sobre sus problemas personales: "Estoy al borde del abismo"

El reciente estreno de ‘Ni que fuéramos Shhh’ y su posterior éxito les ha llevado a los Kiko Matamoros, Belén Esteban o María Patiño a regresar a la televisión convencional. Lejos de las grandes cadenas, TEN ha apostado por este formato que recupera la esencia de Sálvame, pero con los recursos limitados. Víctor Sandoval también pertenece a este equipo y en una entrevista a Lecturas ha querido reflexionar sobre los cambios que ha pegado su vida en menos de un año y cómo los ha afrontado.

Al ser preguntado sobre cómo está asimilando la recepción del nuevo programa se ha mostrado precavido. "Me gustaría alguna vez disfrutar de un éxito completo y poder estar tranquilo. No lo he estado en todos los años que llevo en televisión. Nunca he estado tranquilo y nunca me han dejado estar tranquilo. No tengo esa tranquilidad que me gustaría tener alguna vez en mi vida, saber que tengo un trabajo".

Este formato evoca a los años dorados de Sálvame, aunque todavía queda mucho para llegar a lo que fue. "‘Ni que fuéramos Shhh’ es algo más. Bueno, la verdad es que ahora es un poco diferente, porque digamos que se nos ajustició a todos y creo que ha sido injusto. Pero la verdad es que no he entendido muy bien por qué nos han metido a todos en el mismo saco y por qué han rodado todas nuestras cabezas".

También ha querido tener unas palabras hacia aquellas personas que consideraba amigos y que no han tenido el detalle de felicitarle o mandarle un mensaje. "Si no te han mandado mensajes es porque los echabas en falta de una manera absurda, porque muchas veces no queremos de la misma intensidad que nos quieren. A esto también estoy acostumbrado. A veces creemos que nos quieren mucho, pero realmente te das cuenta de que no te quieren, porque no se preocupan por ti".

A nivel personal, Sandoval afirma que pese a tener ahora una cierta estabilidad laboral, no acaba de mejorar. "Han pasado muchas cosas, yo he llorado mucho. Yo lo he pasado fatal. Es la primera vez en mi vida que me he encontrado sin trabajo. Yo dejé a mi representante en abril y nos quitaron el programa en mayo. Yo me dije que para qué iba a tener representante si solo hacía esto. No me llamaban de ningún sitio, solo tenía ‘Sálvame’ y yo pensaba que esto iba a dura".

"No sé, estoy al borde del abismo, porque no sabes qué va a pasar con Ten. Sería un escándalo que una cadena como Ten llegara a superar a Cuatro o La Sexta, pero no es difícil. Yo confío en ello. Se haría otra vez historia de la televisión. Si por un solo programa consigues subir la media de una cadena aunque sea dos puntos, es historia de la televisión otra vez. Encima con un programa que estamos en un piso. No es un plató".