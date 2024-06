La ex de Carlos Lozano, nueva concursante de pleno derecho: Jorge Javier confirma el bombazo

Durante mucho tiempo no se paraba de hablar de ella, pero hace ya unos meses que no se deja ver por ningún sarao. Sin embargo, Miriam Saavedra vuelve a la actualidad.

Saavedra no lo ha pasado 'bien' últimamente. Y es que la que fuera ganadora de GH VIP y expareja de Carlos Lozano ha dejado de estar tan activa debido a la enfermedad que padece, la fibromialgia. Y de hecho no es la única que tiene esta enfermedad dentro del mundo de los famosos, como publica la revista Pronto, señalando a la mujer de Jesulín de Ubrique, María José Campanario; o Lady Gagá, entre otros.

"Tengo asumido que estoy condenada por esots dolores incurables", aseguraba la celebrity al hablar de su enfermedad, señalando que "no me medico, mis dolores son intensos y diarios, pero tomé la decisión de no medicarme ni inyectarme". Eso sí, apuesta por otras alternativas como los masajes tailandeses: "solo ellas me intentan aliviar el dolor".

Regreso por sorpresa

Ahora Miriam Saavedra vuelve por todo lo alto y lo hace de la mano de Jorge Javier Vázquez. No es que vaya a participar en Supervivientes , programa que presenta actualmente el ex conductor de Sálvame, sino que llega a Los vecinos de la casa de al lado. "En la nueva gala que Cristina Boscá conducirá en directo este lunes 3 de junio en Mitele PLUS (21:00h), el presentador visitará por sorpresa al vecindario y lo hará con la conocida como la ‘princesa inca’, que tiene varias cuentas pendientes con Mayka Rivera, a quien acusa de haberse interpuesto entre ella y Carlos Lozano durante la pandemia. Por otra parte, Mayka y Gabriela se juegan la expulsión al trastero tras el cierre de las votaciones de los suscriptores a través de la APP de Mitele PLUS. Además, los vecinos de los apartamentos disputarán un juego en el que la fuerza y la precisión serán determinantes para conseguir el uso y disfrute del jardín.

¿En qué consiste este reality?

Se trata de un nuevo formato original de telerrealidad creado por Mediaset España y producido en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), que cuenta con una completa cobertura integrada por cinco canales en directo, cuatro de ellos exclusivos para la plataforma y uno que puede verse también en Mitele y en YouTube; dos galas semanales -una de inmunidad y otra de expulsión- presentadas por Cristina Boscá; y resúmenes diarios conducidos por un avatar desarrollado por una IA: Amaia Zai.

En ‘Los vecinos de la casa de al lado’, dos parejas de famosos con cuentas pendientes cruzadas conviven separadas en sendos apartamentos ubicados uno frente al otro, cuyas paredes acristaladas les permitirán observar y ser observados las 24 horas del día. El interior de estos espacios está completamente equipado con zona de estar, dormitorio, cocina y baño con ducha.

Los dos apartamentos -identificados como Sol y Sombra, respectivamente- están unidos por un patio común, zona en la que los participantes podrán puntualmente y siempre que las normas lo permitan reunirse para afrontar diferentes dinámicas. Este espacio está dotado de un jardín vertical, jacuzzi, hamacas, barbacoa y un pequeño gimnasio, entre otros elementos, que podrán usar en momentos determinados de su día a día y siempre que lo permita la dirección del reality. De manera puntual, las parejas pueden decidir si invitan a su apartamento a algún miembro de la pareja vecina.