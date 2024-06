Gabriela Guillén desvela el resultado de la prueba de paternidad: ni la más mínima duda de que Bertín es el padre de su hijo

Contando los días. Así está Gabriela Guillén para que tanto ella como Bertín Osborne se sometan a las pruebas de ADN que determinarán si el cantante es el padre del hijo de la modelo, de cinco meses. Aunque hace unos días se aseguró en 'Y ahora Sonsoles' que la expareja habría llegado a un acuerdo amistoso para hacerse las pruebas en un laboratorio de Madrid, paralizado así la demanda de paternidad interpuesta por la uruguaya, la periodista Beatriz Cortázar ha revelado ahora que el proceso legal sigue su curso.

Es decir Gabriela no ha retirado la demanda y ambos tendrán que acudir a su cita con la justicia en un laboratorio de Madrid en el que se les extraerán las muestras de ADN que posteriormente cotejarán y confirmarán si Bertín es o no el progenitor del pequeño.

Manuel Riu

Primero llegará el turno para la esteticien y su hijo, que ya han sido citados a mediados de junio; y pocos días después será el cantante de rancheras el que se personará en el mismo laboratorio para hacerse las pruebas y descubrir, después de 5 meses sin ningún tipo de contacto con el pequeño, si es su padre.

Algo sobre lo que Gabriela no tiene ningún género de dudas: "Yo ya lo sé" ha sentenciado con una media sonrisa cuando le hemos preguntado si tiene ganas de conocer los resultados de las pruebas de paternidad, dejando claro que no tiene ni la más mínima duda de que Bertín es el padre de su hijo.

Por lo demás, discreción absoluta. Sin aclarar qué hay de cierto en su acercamiento con el presentador y en los rumores de que habrían llegado a un acuerdo amistoso, la modelo tampoco ha querido confirmar si la demanda sigue adelante ni cuál es la fecha exacta en la que se hará las pruebas de ADN. Un silencio que ha roto cuando ha reaccionado entre risas a si estaría dispuesta a tener cordialidad y una buena relación con él.

'El Turronero' confía en que Bertín Osborne y Gabriela Guillén lleguen a un acuerdo

Gabriela Guillén no ha retirado la demanda de paternidad que interpuso hace unos meses contra Bertín Osborne, por lo que el proceso legal sigue su curso en tiempos a pesar de las informaciones que han surgido en los últimos días acerca de que la expareja habría llegado a un acuerdo amistoso y paralizado la demanda para llevar el asunto de mutuo acuerdo sin tener que verse las caras en un juzgado.

Así lo asegura la periodista Beatriz Cortázar en 'Informalia', confirmando que la esteticien y su bebé -que acaba de cumplir 5 meses- están citados a mediados de junio en un laboratorio de Madrid donde extraerán muestras de ADN para determinar si Bertín es el padre del pequeño como ha mantenido la paraguaya desde el primer momento.

También se ha dicho que el artista y la modelo habrían acercado posturas en los últimos tiempos gracias a un 'mediador' que habría aconsejado a Osborne que, para que su imagen pública no se viese afectada, intentase llegar a un acuerdo con Gabriela.

Y esa persona que estaría haciendo de 'puente' se especula con que podría ser José Luis López 'El Turronero', que tras estas importantes novedades en el caso ha asistido a la corrida de Juan Ortega y Andrés Roca Rey en Aranjuez junto a otros populares empresarios de nuestro país como Pedro Trapote o Juan Palacios.

"Por favor, no me preguntes nada, por favor" ha afirmado incómodo el de Ubrique cuando le hemos preguntado si es cierto que Gaby no ha retirado la demanda de paternidad contra Bertín, confiado en que ambos llegarán a un acuerdo por su hijo: "Está todo muy bien. Todo es posible en la vida" asegura.

Y es que conociendo como conoce al cantante, con el que tiene una íntima amistad desde hace años, 'El Turronero' tiene claro que ayudará a la uruguaya y a su bebé si las pruebas de ADN demuestran que es el padre: "Por supuesto que sí. Todo irá bien" ha sentenciado.