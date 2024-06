Bárbara Rey rompe su silencio con un ataque demoledor hacia Ángel Cristo: "Ya me has visto salir y entrar en una clínica"

Ángel Cristo ha vuelto a poner patas arriba a su familia después de la demoledora entrevista que dio en ¡De Viernes! El polémico concursante de Supervivientes acusó a diestro y siniestro, destacando una infancia complicada como motivo de sus problemas actuales.

Ante estas palabras, su hermana Sofía Cristo, manteniendo su postura desde hace semanas, no ha querido hacer ningún tipo de declaración, quedando al margen de la polémica. Sin embargo, Bárbara Rey, pese a querer guardarse sus opiniones, acabó declarando de forma rotunda. "No voy a hablar nada en absoluto porque no tengo nada que decir", comenzó diciendo la exmujer de Ángel Cristo, que rápidamente quiso dejar clara su postura. "Ahora, por supuesto, apoyar a mi hija a muerte".

Una vez abierto el cajón familiar, Rey dejó algunos titulares en su declaración. "Apoyar a mi hija siempre, siempre, porque es un ser extraordinario. No se trata de una preferencia, se trata de lo que es", especificó, dejando claro que los bandos en la discusión familiar sigue siendo la misma. "Sofía es maravillosa, es una gran persona y lo está pasando muy mal. Está sufriendo mucho y yo estoy ahí para lo que haga falta. Ya me has visto salir y entrar en la clínica, pero bien, vamos tirando. Siempre hay una luz".

Paternidad

‘Vamos a ver’ muestra las declaraciones de Ángel Cristo Jr., que ha sido pillado en plena calle cuando se dirigía a un restaurante junto a Ana Herminia. La prensa no ha dudado en preguntarle por el vídeo que su madre ha subido a redes sociales donde enseñaba numerosos platos de comida que le había preparado a Sofía Cristo. Con este vídeo, la artista hacía referencia a las escandalosas declaraciones en las que Cristo Jr. comentaba que en la adolescencia Bárbara Rey le dejaba sin comer.

La novia de Ángel ha realizado una entrevista para la revista 'Diez Minutos' donde se ha dirigido hacia Bárbara Rey con duras palabras, por lo que la prensa tampoco ha dudado en preguntar la opinión del hijo de la artista: “No la he visto todavía, os lo prometo”, ha respondido Ángel Cristo jr.

Después de que Ángel Cristo dijera que su madre no le daba de comer, Bárbara Rey ha subido un vídeo a las redes sociales mostrando una mesa llena de comida, a lo que su hijo responde: “Hablar de esto es meterme en jardines que ahora mismo no es lo ideal, pero no sería la primera vez que solo cocina para mi hermana”. Cuando la prensa le pregunta sobre si sigue pensando que no le tienen miedo a ninguna demanda, Ángel responde “se pasan más tiempo en el juzgado que en mi casa".

“Lo dije en ¡De Viernes!, tengo muchas cositas. Lo que si os puedo decir es que yo nunca me agarraría a hablar si no tengo pruebas. No sé si ellas tienen pruebas, lo mismo sí y yo no lo sé”, detalla el hermano de Sofía Cristo.

La prensa le pregunta cuándo tiene planeada la boda con su pareja, a lo que el hijo de la exvedette comenta: “Lo antes posible, pero lo que sí os digo es que con calor no. No nos gustaría ampliar la familia, ya tenemos una edad. Necesitamos ser felices”. Sobre su madre, Ángel Cristo jr. declara: “Que nos quiera ver felices sería lo normal. Si dijese lo contrario quedaría fatal”.