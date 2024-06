El drama de Moisés con lo que pasó la noche que óscar ganó el bote de Pasapalabra: "Solo"

Manu se ha enfrentado a la Silla Azul tras su último Rosco en Pasapalabra, en el que un fallo le arrebató las posibilidades de victoria. Pese a que el joven parecía ir en cabeza, la velocidad le jugó una mala pasada. Esta vez ha sido Vicky quien se ha confiado. La burgalesa ha terminado la primera vuelta con cuatro aciertos más que Manu, ganando ventaja sobre su rival. Con 22 aciertos, la concursante ha visto más de cerca que nunca el bote, avanzando precipitadamente hacia los 172.000 euros.

Pese al margen de distancia que tenía, Vicky ha perdido el control por intentar jugársela. La burgalesa ha cometido un fallo en la S que ha anulado sus opciones de bote y se ha plantado.

Con vía libre hacia los 172.000 euros, Manu ha cogido aire y ha acertado dos letras más. Aunque parecía que el madrileño podría llegar a completar El Rosco, ha terminado quedándose a tres del premio.

La vida tras la conquista del rosco

Óscar ha hecho historia en Pasapalabra tras ganar el bote. El madrileño completó El Rosco y se fue a casa con 1.816.000 euros, cerrando su etapa en el programa y venciendo a Moisés. Óscar ha confesado todo lo que ha conllevado la consecución de bote, desde el lapsus que casi comete en la ‘B’ nada más arrancar El Rosco, o la multitud de felicitaciones que ha estado recibiendo de su familia y amigos.

Pero Óscar no se olvida de Moisés, a quien le ha mandado un mensaje muy especial en el que le da las gracias por todo lo que han vivido juntos en Pasapalabra. El madrileño destaca que ha podido darle muchos abrazos en los que el riojano le ha transportado calor y compañerismo, haciendo muy fácil concursar con él.

“No sé si te he confortado lo suficiente”, le dice Óscar, que tampoco sabe si tiene que hacerlo. Juntos han formado una pareja histórica en Pasapalabra, cada uno sacaba lo mejor del otro a nivel competitivo, y Óscar señala todo lo bonito que han compartido en las pausas, en las comidas, o en los momentos previos a las grabaciones.

Este programa histórico fue emitido en un horario diferente al habitual. El día que se emitió el programa en el que Óscar ganaba el bote los dos concursantes fueron entrevistados en El Hormiguero. Pablo Motos quería saber cómo vivían esa experiencia. Moisés revelaba la "ley de la cucaracha": "Si ves una en casa, va a haber más". Extrapolado, cree que si sale una pregunta de un tema, saldrán más sobre esa temática. Además, contaba la anécdota que le ocurrió en el campo del Alfaro, viendo un partido de fútbol. Había un jugador "alto, flaco y malo, lo cambiaron y se encaró con la grada", ha recordado. Él le gritó: "¡Galabardo!". Toda la gente se giró hacia él preguntándose lo que le había llamado. "Desde entonces, esa palabra es de uso habitual", decía entre risas.

El riojano recuerda en una entrevista concedida a TVR Rioja Televisión que, tras la emisión del programa, "regresaba al hotel solo y se emitía el programa en el que perdía". Pero, "me vino bien soltar toda la adrenalina que tenía y dormí bien y a volver a Alfaro a la vida real que tengo", cuenta. "Me encontré mucho cariño de la gente, y me decía que yo había sido su ganador", cuenta. Además, asegura que ha recibido muchos "mensajes de apoyo. Si hubiese ganado igual, no creo que tanta gente me habría felicitado".