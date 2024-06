Ivana Icardi tensa su idílica relación tras las palabras de Finito: "Lo he entregado todo"

Ivana Icardi ha vuelto a ser noticia después de cumplir años. La hermana del futbolista Mauro Icardi fue noticia este año después de participar en Gran Hermano DÚO, donde ganó el cariño de parte del público y salió profundamente enamorada de la que sigue siendo, a día de hoy, su pareja. El polifacético Finito pasó de ser un compañero de Ivana en Guadalix de la Sierra a una gran pareja de la argentina.

Precisamente, el hermano de Keroseno compartió una publicación en redes sociales describiendo lo que han sido estos meses de relación y lo que ha supuesto tener al lado a alguien como Ivana. "Para algunos complejos de creer porque nunca les ha pasado. Explicarte con palabras lo que siento es complicado, porque nadie en este mundo sabe lo que tenía guardado. Y por milagros de la vida, todo a ti te lo he entregado".

"Por muy lejos que me halle, en mi mente está grabado cada roce de tu cuerpo y siento que te tengo al lado. No existen vocablos que contengan tanto significado, ni lenguaje que describa cómo hemos conectado", continúa Finito, demostrando que la llama del amor sigue presente y más fuerte que nunca. "Esto proviene de allá arriba, lo tenemos corroborado. Te conozco de otra vida y por fin nos hemos reencontrado".

De seguro que, en la intimidad, los agradecimientos de Ivana fueron varios. En redes sociales, la influencer contestó a Finito agradeciéndole las palabras y apelando a ver cuando se vuelven a juntar. "¡Estoy deseando verte! Gracias por todo mi amor".

Los problemas de salud de Ivana Icardi

Después de su paso por el concurso, la hermana de Mauro Icardi está afrontando nuevos retos personales, como es el de su carrera musical que impulsa en todo momento mediante sus redes sociales. Como en cada apuesta que hace una persona y que la expone al público, los comentarios han sido de lo más variados, desde alabanzas y ánimos para seguir adelante con su sueño, hasta críticas y acusaciones de estar sorda y no escucharse cantar.

Estos comentarios no han sentado del todo bien a Ivana, que ha contestado desvelando una intimidad que no se conocía. "He visto muchos comentarios sobre mi sordera porque sé que lo hacen de broma para hacer el chiste por el tema de cantar, pero nada más lejos de la realidad porque en el oído izquierdo solo oigo el 25%", aseguraba la exconcursante de Gran Hermano VIP. "Esto me lo revelaron cuando era una adolescente que fui a hacerme unas pruebas y me lo detectaron", añadió.

La modelo también afirmó que podría tener el mismo problema en el otro oído, como le han hecho saber en pruebas recientes. "Hace poco me dijeron que en mi oído derecho quizá esté perdiendo también un poco de audición". Un problema que le tiene muy preocupada, ya que, de ir a peor, podría acabar perdiendo la audición completa y con ello la capacidad de hablar.

"Lo que más me preocupa es que me han dicho que puedo perder también el habla si no me pongo audífonos, que yo en ese momento [en la adolescencia] no quise ponérmelos y tampoco hice caso a hacerme una resonancia que fue lo que me recomendaron en ese momento", detalló, sobre el informe médico que le dieron después de las diversas pruebas a las que se sometió.

Los especialistas también le aseguraron que no había ningún tratamiento que pudiese evitar la pérdida de audición ni un remedio para atajar el problema. "Los médicos quisieron ahondar un poco más sobre qué me pasaba y es que cuando yo nací tuve ictericia y entonces estuve en una incubadora. Creen que eso podía afectar a alguna capacidad", afirmando que esto puede estar derivado de las complicaciones de salud que tuvo de recién nacida.

Sin embargo, y pese a tener estas malas noticias, Ivana no abandona su sueño de ser cantante y lo afronta con todas las ganas del mundo. "La verdad es que no estoy desmotivada para nada y todo tiene solución, así que seguiré practicando", anunció para alivio de los seguidores que quieren ver de cerca el nacimiento de una posible nueva estrella de la música.