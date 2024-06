Jorge Javier desvela el cara a cara que tuvo con Ana Rosa Quintana: "Como quién vuelve tras Vietnam".

La noticia de que iba a presentar las nuevas etapas de 'Gran Hermano' y 'Hay una cosa que te quiero decir' se produjo durante un evento con anunciantes que realizó Publiespaña el pasado martes. Sobre su presencia en este evento, Jorge Javier se pronunció, asegurando que quiso primero contárselo a P. (su expareja y uno de sus mejores amigos) a su llegada a casa: "Intenté explicarle mi encuentro con Ana Rosa, con Cristina Tárrega y con Cristina Garmendia, la nueva presidenta de Mediaset. Pero me dijo que ya si eso que se lo contara al día siguiente porque se caía de sueño".

Jorge Javier también le quiso contar a P. cómo fue su reencuentro con Ana Rosa Quintana, que tuvo lugar unos días antes de conocerse que también presentará un nuevo programa en las tardes de Telecinco: "Yo sé que todos estáis deseando saber lo que no tuve ocasión de contarle a P. No me extraña, claro, porque el encuentro con Ana Rosa dio para mucho".

El testamento de Jorge Javier Vázquez

Después de todas las polémicas que surgieron a raíz de la cancelación de Sálvame y veto a la mayoría de sus colaboradores, Jorge Javier Vázquez parece que vuelve a sonreír en Mediaset. El presentador fue una de las apuestas de la compañía para ponerse a los mandos, una vez más de Supervivientes. Una decisión segura que ha dado sus frutos. Es por eso que el catalán está atravesando por un gran momento.

Así lo ha confesado en un pódcast al que ha acudido como entrevistado y en el que desvelaba algunos secretos de su vida privada. Junto a su excompañera de Sálvame, Pilar Vidal, desveló en 'Drama Queen' de ABC que está atravesando un momento de tranquilidad y estabilidad y eso se ve reflejado en algunos aspectos como en el que ya ha preparado su testamento.

"Cuando haces el testamento te quedas con una sensación de tranquilidad...", explicaba el presentador con motivo de que hace poco tiempo había modificado sus últimas voluntades. "Hice el testamento una vez y luego lo cambié otra, porque claro, Paco no estaba en mi vida". Unas declaraciones que sorprenden, ya que él y Paco se separaron hace tiempo. Sin embargo, su amistad sigue siendo muy fuerte, lo que hace que el presentador se siga acordando de él en estos momentos.