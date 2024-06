Jorge Javier, sincero como nunca tras el estreno de 'Ni que fuéramos shhhh: "El hijo pródigo de la televisión, la estrella recuperada, el hombre de moda"

Jorge Javier está de vuelta. Eso es indiscutible le pese a quien le pese. Y se le aplaude. El presentador continúa colaborando en su blog de Lecturas donde no tiene pelos en la lengua.

Su última entrada, además, lleva un título que ya invita a pinchar: “El encuentro con Ana Rosa dio para mucho”. Toda una declaración de intenciones que solo un profano de la actualidad del mundo rosa y de Telecinco en particular no leería. "Llegué a casa como quien vuelve tras una jornada en la guerra de Vietnam pero a P. le pudo más su cansancio que mis penurias. Intenté explicarle mi encuentro con Ana Rosa, con Cristina Tárrega y con Cristina Garmendia, la nueva presidenta de Mediaset. Pero me dijo que ya si eso que se lo contara al día siguiente porque se caía de sueño. Y yo, el hijo pródigo de la televisión, la estrella recuperada, el hombre de moda, me vi en la cocina cenando cualquier cosa –porque con lo tarde que era tampoco era cuestión de ponerse púo– y entreteniéndome con no sé qué de YouTube. Y yo sé que todos estáis deseando saber lo que no tuve ocasión de contarle a P. No me extraña, claro, porque el encuentro con Ana Rosa dio para mucho", escribe (aquí peudes leer el texto completo).

Mientras algunos de sus excompañeros de Sálvame se reciclan en una nueva vida a través de Fabricantes tv (la antigua Fábrica de La Tele) que ha vuelto con 'Ni que fuéramos Shhhh', Jorge Javier parece que vuelve a ser requerido por Mediaset para ser el conductor de las principales novedades de la temporada que viene.

Sus nuevos proyectos

A Jorge Javier Vázquez se le multiplican los proyectos en Mediaset. Al presentador de 'Supervivientes' no le faltará trabajo la próxima temporada en Telecinco, ya que será el encargado de conducir la nueva edición de 'Gran Hermano' en septiembre y el regreso de 'Hay una cosa que te quiero decir'.

Más allá del prime time, también ha sido elegido para ponerse al frente de un nuevo talk show, con un estilo similar a 'El diario de Patricia', que previsiblemente ocupará la franja de 'Así es la vida' y un tramo de 'TardeAR'.

Por si todo esto fuera poco, también seguirá al mando de 'Supervivientes' este verano, con una edición 'All Stars' que reunirá a exconcursantes como Sofía Suescun, Adara Molinero o Marta Peñate, nombre adelantado en exclusiva por este portal.

Pero Jorge Javier no se encargará únicamente de tomar las riendas del reality en la noche de los jueves, sino que también conducirá la gala de los martes, según ha conocido YOTELE. Tomará de esta forma el relevo de Carlos Sobera, mientras que Sandra Barneda se mantiene en el debate de los domingos.

Según la información a la que ha tenido acceso este portal, la edición de grandes concursantes de 'Supervivientes' tendrá una duración de cinco semanas y comenzará a emitirse justo después de la actual.