Makoke rompe su silencio por su desahucio tras sus problemas con Hacienda: "Mi hijo y mis nietos siguen ahí"

Hace unos días, 'Así es la vida' arrancaba la tarde con la noticia de que una famosa podía al fin respirar tranquila porque tenía una muy buena noticia que celebrar. Finalmente, Andrea Suñé anunciaba que Makoke ha dejado de estar en la lista de morosos de Hacienda y es que llegó a tener una deuda de 950.000 euros.

La colaboradora explicó que ya no debe nada de dinero a la Agencia Tributaria: "Por fin me han quitado la derivación". La colaboradora ha reaccionado a la publicación de la revista y ha revelado si es cierto o no: "La noticia que ha salido es verdad, a medias". Makoke ha explicado que la casa sigue siendo suya a pesar de que está metida en un fondo de inversiones: "Estoy muy bien, luchando por lo mío. Me ha costado mucho, vengo de pasarlo muy mal económicamente, haciendo 'Tetris".

Makoke ha señalado que va a seguir luchando por su casa: "Culpa de toda esa derivación que tuve, no podía hacer frente a los pagos, pero está todo hablado. Tengo mi casa, estoy luchando por seguir con ella y yo estoy allí". También ha aclarado que vive entre su casa y la de su novio.

La colaboradora de 'Así es la vida' ha explicado que tiene su vida con su novio y muchas veces duerme en su casa: "Evidentemente tengo mi novio, duermo con él muchísimo y estoy viviendo entre las dos casas un poco. Pero mi casa sigue, mi hijo y mis nietos siguen ahí".

Por último, ha querido zanjar el rumor sobre la mudanza: "La casa sigue siendo mía, no es así... Ese camión de mudanza no es mío. No sé de dónde ha salido ese camión de mudanza". Makoke se ha quedado más tranquila al explicar los rumores de su posible abandono de 'La Finca'.

María González Falcó

Problemas con Hacienda

Makoke tuvo las cuentas embargadas, lo ha pasado muy mal pero ahora está de enhorabuena. Makoke confirmaba la noticia en directo en el programa y nos contaba que está "feliz" después de cuatro años que para ella han supuesto un "auténtico calvario".

Al parecer, durante todo este tiempo Makoke ha tenido serias dificultades económicas: "Han sido las nóminas embargadas, las cuentas... todo embargado, pero por fin me han quitado esa derivación que tenía".

Debido a esta circunstancia, se ha visto obligada a hacer "tetris" porque tras los embargos "te dejan lo mínimo". Sin embargo, puede decir que "ha llegado el día" y se declaraba "muy orgullosa" de su situación actual: "En este momento debo 0 euros a la Agencia Tributaria".

Eso sí, no explicaba en qué situación se quedan sus propiedades, como las dos casas de las que se ha hablado.