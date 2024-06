La policía lanza una alerta máxima por enviar datos del DNI: cuentas bancarias vacías y adiós a la tarjeta de crédito

Es habitual hoy en día que nos pidan compartir nuestro Documento Nacional de Identidad (DNI) para formalizar alguna gestión a través de algún medio online, como puede ser el correo electrónico, WhatsApp, formulario web o incluso a través de algún servicio en la nube.

El intercambio de información a través de la red se ha convertido en algo común y necesario. Sin embargo, debemos ser conscientes de los riesgos asociados con el envío de documentos de carácter personal si no tomamos medidas de seguridad para protegerlos. A continuación, te mostramos las potenciales amenazas y los peligros a los que nos exponemos

Ejemplos típicos

Al hospedarnos en una casa, es muy común que el “dueño” nos pida que le enviemos por WhastApp los DNIs de todos los inquilinos para formalizar el registro ya que, en muchas ocasiones, este no se encuentra físicamente en el alojamiento;

Para formalizar una matrícula en un servicio o plataforma de formación son necesarios datos personales, como el DNI, para confirmar que realmente la persona que se está inscribiendo es quien dice ser;

Verificar nuestra mayoría de edad al registrarnos en ciertos servicios en línea, para cumplir con los requisitos legales exigidos.

Hasta aquí todo bien, a nadie le sorprenden las casuísticas anteriores, sin embargo, es importante saber que al compartir documentos privados en línea, nos enfrentamos a la falta de control sobre la seguridad de dichos documentos. Si no estamos seguros de las medidas de seguridad implementadas por el receptor, corremos el riesgo de que los datos caigan en manos equivocadas o sean utilizados de manera inapropiada.

Por tanto, es fundamental comprender los riesgos asociados con el envío de documentos privados y tomar las medidas necesarias para proteger nuestra información personal.

En la actualidad, es fundamental estar atentos a la seguridad y privacidad de nuestros datos personales, como ya hemos explicado a través de recursos de distinta tipología incluidos en la temática de ‘Privacidad, identidad digital y reputación online’. El envío de documentación privada, como puede ser un DNI o pasaporte, a través de la red puede exponernos a diversas amenazas como las que mencionamos a continuación:

Suplantación de identidad : si esa información acaba en manos de los ciberdelincuentes, pueden suplantar nuestra identidad y cometer delitos en nuestro nombre, lo que acarrearía graves consecuencias legales y personales.

: si esa información acaba en manos de los ciberdelincuentes, pueden suplantar nuestra identidad y cometer delitos en nuestro nombre, lo que acarrearía graves consecuencias legales y personales. Pérdida de control de la información : enviar documentos privados a sitios web desconocidos aumenta el riesgo de pérdida de control, así como el uso indebido de los mismos.

: enviar documentos privados a sitios web desconocidos aumenta el riesgo de pérdida de control, así como el uso indebido de los mismos. Vulnerabilidades en las comunicaciones : durante el envío existe riesgo de interceptación por atacantes que buscan acceder a información confidencial mediante vulnerabilidades en redes o servidores.

: durante el envío existe riesgo de interceptación por atacantes que buscan acceder a información confidencial mediante vulnerabilidades en redes o servidores. Mala configuración en redes sociales y sobre exposición de información : compartir información privada en plataformas de redes sociales o configurar la privacidad de manera deficiente puede exponer datos personales y sensibles a personas no deseadas sin que seamos consciente de ello.

: compartir información privada en plataformas de redes sociales o configurar la privacidad de manera deficiente puede exponer datos personales y sensibles a personas no deseadas sin que seamos consciente de ello. Almacenamiento de información en la nube y compartición por error de la misma: la falta de precaución al almacenar información en la nube y la posibilidad de compartir datos por accidente con terceros, pueden resultar en la divulgación no deseada de información confidencial.

Compartir documentos privados en línea conlleva una serie de riesgos que debemos tener en cuenta, como hemos detallado, así podrás minimizarlos y proteger tu información personal adecuadamente. En resumen, la próxima vez que alguien te solicite enviar documentos como un DNI, contrasta que esa persona es quien dice ser, que lo envías de manera segura (cifrándolo, usando una conexión de confianza, etc.), y que el destinatario solo hará uso de esa información para el fin que te explicó, aportando o justificando adecuadamente los mecanismos de seguridad que aplicará. Si alguno de estos requisitos no se cumple, no lo envíes.