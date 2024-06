La sorprendente reacción de Kiko Rivera ante el embarazo de su prima: "Ya te lo dije el otro día"

La sorpresa ha saltado en la familia Pantoja y es que parece ser que el clan aumenta. Después de meses de especulación y rumores. Anabel Pantoja anunciaba que estaba embarazada de cuatro meses. A toda portada y con una exclusiva de otra época, la revista Lecturas anunciaba la información que ha revolucionado.

"Enhorabuena, ya te lo dije el otro día. Feliz por esta noticia, prepárate para las noches en vela", fue el mensaje del DJ que envió un mensaje a su prima, deseándole lo mejor y hablando desde la voz de la experiencia de una persona que ya sabe lo que es afrontar una paternidad.

Entre los mensajes también ha tenido el de otros miembros de la familia como Isabel Pantoja, que la felicitó en privado o Asraf Beno, pareja de Isa Pantoja. "Qué bonito, muchísimas felicidades a los dos". Irene Rosales, novia de Kiko también estuvo entre las personas conocidas que le desearon lo mejor a Anabel Pantoja.

Todo sobre el embarazo

Anabel Pantoja está embarazada de cuatro meses, un bebé, según la protagonista, muy esperado. "Llevaba meses buscándolo", ha explicado. Dará un paso al frente junto a David, el fisioterapeuta de su tía y con quien, por cierto, hubo rumores de crisis hace solo unos meses. Pero, ¿cómo ha reaccionado su entorno ante esta noticia tan sorprendente?

Mientras gran parte de su círculo permanece en silencio, su primo ha reaparecido en las redes sociales. A primera hora de la mañana Kiko Rivera publicaba una imagen en la que aparecía especialmente sonriente. No desvelaba si era por ella, pero incluía un corazón en este post, un emoji que, según los expertos, significa "empatía y cariño".

Quizás para no alimentar polémicas ni generar demasiado ruido, Kiko ha preferido no mencionar a su prima. Eso no quita la felicidad que le habrá producido la llegada de un nuevo bebé a la familia, al igual que al resto de miembros del clan Pantoja. Solo unos segundos después, este martes, reclutaba a todos sus seguidores para un directo en su canal de Twitch, donde conecta con su familia virtual.

Ya a media mañana Kiko iba más allá. Publicaba cómo Anabel le había revelado su embarazo, un momento muy íntimo que hasta ahora no había visto la luz. En él aparece junto a Irene Rosales, quienes sin dudarlo ni un instante se funden en un abrazo con ella. "Así me contó mi prima que iba a ser mamá. Notición y una alegría tremenda que me diste", escribe, mensaje acompañado, por cierto, de un corazón violeta.