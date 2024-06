Tamara Falcó estalla contra el alcalde de Madrid tras la polémica por su embarazo: "La maternidad está baja así que algo habrá que hacer"

Un mes después de la inauguración de su nuevo y ambicioso proyecto, el restaurante 'Casa Salesas' en una de las zonas de moda de la capital -el barrio de Justicia- Íñigo Onieva no deja de acumular polémicas. Tras las protestas de los vecinos, que aseguran que el marido de Tamara Falcó no recicla y amontona bolsas de basura en la calle sin tirarlas al contenedor (lo que ha convertido la acera situada frente al local en una montaña de bolsas), se unen las malas críticas de algunos expertos en gastronomía que no solo han cuestionado la calidad de la comida sino también sus elevados precios para lo pequeñas que serían las raciones.

Ataques a los que ya han reaccionado la marquesa de Griñón e Isabel Preysler, durante los Elle Style Awards. Madre e hija han pasado juntas por el photocall y, derrochando complicidad y risas no han dudado en dar la cara por el restaurante de Íñigo, que aunque no se perdió la entrega de premios -Tamara recibió uno por su trayectoria profesional- prefirió permanecer en un discreto segundo plano.

Sin embargo, dejando claro que su relación es maravillosa a pesar de no seguirle en redes sociales, su suegra ha salido en su defensa y ha confesado lo que piensa de 'Casa Salesas': "Me encanta. Se come fenomenal yo creo que es más bien barato, está muy bien de precio" ha asegurado.

Y mientras Íñigo ha guardado silencio y ha evitado responder tanto a las protestas de los vecinos del barrio como al crítico gastronómico que ha publicado que su comida huele a brasa, Tamara ha sacado las uñas por su marido y ha señalado directamente a José Luis Martínez-Almeida, sentenciando que si la basura se acumula en la calle Fernando VI "es por culpa del Ayuntamiento". "Eso se lo tenéis que preguntar a otra persona" ha zanjado refiriéndose al alcalde.

¿Embarazo a la vista?

Todos los ojos están puestos en Tamara Falcó y su tripa. Habrá que esperar. En conversación con 20 minutos, Tamara se muestra divertida, pero un poco harta de los dimes y diretes: "No estoy embarazada", dice con la contundencia de siempre. Y es que la diseñadora y su marido, Íñigo Onieva, están centrados en amarse pero también en cumplir con sus obligaciones profesionales.

Martínez-Almeida

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha acudido este lunes 3 de junio a 'La mirada crítica' para hablar de la agitada actividad política de nuestro país. El político, atlético de corazón, también ha contado cómo vivió la victoria del Real Madrid y su posterior celebración en la capital, a la que acudió como maestro de ceremonias.

Antes de terminar la entrevista, Ana Terradillos ha bromeado con el alcalde de Madrid, al que ha preguntado por su futura paternidad de gemelos: "¿Ya los ha encargado?", le ha preguntado. Ante la pregunta de la presentadora, Almeida ha respondido son una sonrisa: "Suelo llevar camisas sin gemelos... La maternidad está baja así que algo habrá que hacer".