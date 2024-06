Carmen Borrego desvela cómo fue realmente el encuentro con su hijo: "Motivos graves"

La crisis entre José María Almoguera y su madre Carmen Borrego, continúa abierta. Desde que saliera a la luz la incendiaria exclusiva que el hijo de la colaboradora de televisión concedió junto a su mujer en Semana, las cosas no han vuelto a ser iguales en el clan Campos.

Sin embargo, no solo el distanciamiento de madre e hijo está marcando la actualidad de las hijas de María Teresa Campos, el divorcio que planteaba la pareja, también vuelve a ser noticia al no producirse e incluso, estar a punto de abrazar una reconciliación más que un fin definitivo.

Además del drama familiar que azota a las Campos, el hijo de Carmen Borrego se enfrenta ahora a un nuevo revés. Con el divorcio en el horizonte, paso que aún no se acaba de confirmar, ahora, el técnico de sonido se enfrenta a un nuevo varapalo, esta vez, profesional y es que, con el fin de Así es la vida, el hijo de Borrego, que trabaja en el programa desde control, parece empezar una etapa laboral incierta.

Solo que esta vez, no podrá contar, si la tensión se mantiene, con el apoyo de su madre.

Una tensión que se mantiene más cruda que nunca y que se ha vuelto a poner sobre la mesa esta semana con el tenso encuentro que madre e hijo han protagonizado en los pasillos de Mediaset.

Tenso momento

El hijo de Carmen Borrego y su todavía mujer, Paola Olmedo, han celebrado juntos el primer cumpleaños de su primer hijo en común. Sin embargo, quien no asistió al evento fue Carmen Borrego, abuela del niño y distanciada de los padres tras los ataques que la pareja le lanzó. Se ha dicho que madre e hijo coincidieron en los pasillos de Mediaset pero que él evitó el contacto con su madre y la colaboradora de 'Así se la vida' responde en directo en el programa.

Durante el paso de Carmen Borrego por 'Supervivientes', su hijo y su todavía mujer anunciaron su separación y le lanzaron todo tipo de ataques. Desde entonces, madre e hijo no se había visto pero, según contaba Leticia Requejo en 'TardeAR', madre e hijo se habrían encontrado en Telecinco de forma casual. La intención de la colaboradora del programa fue "saludarle o darle un abrazo" pero su hijo se lo habría negado: "Fue cuando él le retira la cara y pasa de saludar a su madre, no hablaron y no hubo ningún tipo de comunicación", transmitía la periodista.

Desde el plató de 'Así es la vida', Carmen Borrego apuntaba que los que la conocen saben que no está bien pero mantiene su postura: "No voy a hablar de mi hijo ni de mi nieto. No voy a ir jamás en contra de ellos, es mi hijo, lo sigo queriendo y lo voy a seguir respetando. A lo mejor él me vio y no se dio cuenta".

Ahora, Carmen quiere seguir siendo "una madre abierta a la reconciliación" y "abierta a poder convivir" con su nieto: "La esperanza no la voy a perder jamás".

Pero ¿Le da vueltas a la situación? Su cabeza no hace otra cosa: "Me gustaría tener un motivo, aunque fuese malo, para poder luchar contra ello. Muchas veces el problema es cuando uno no sabe lo que ha hecho o cuando le apartan sin haber motivos graves".

Quiere confiar en que todo "volverá a su cauce" así se lo pide a su madre cada día y añade que lo único que quiere decir es que quiere a su hijo y a su nieto y les va a seguir queriendo.

Suso Álvarez compartió espacio con Carmen durante una gala de 'Supervivientes' y nos confesaba que en cada corte publicitario, la colaboradora estuvo "apartada" y "llorando".