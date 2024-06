Finalmente, se cumple el sueño de Matamoros de Makoke a la calle: "Me han desahuciado"

Makoke sigue en el ojo del huracán mediático. Tras protagonizar un tenso cara a cara con la que fuera íntima amiga y exconcursante de Supervivientes, Lorena Morlote, ahora, la exmujer de Kiko Matamoros ha vuelto a ser noticia en redes tras parecer en Instagram con un más que comentado vestido de flamenca para la feria de abril.

Con un llamativo estampado de leopardo y recubierto de miles de lentejuelas, la colaboradora de televisión ha despertado todo tipo de críticas al lucir este modelito en sus redes. Una prenda a la que muchos de sus seguidores han visto más propia de un carnaval que de la feria de Sevilla, que cada año congrega a multitud de influencers, dispuestos a presumir por el real y a dejarse ver luciendo impresionantes y en ocasiones criticados trajes de flamenca.

Polémicas aparte, la exmujer de Matamoros atraviesa un dulce momento en lo personal. Ahora, la colaboradora de Así es la vida se ha pronunciado sobre la posibilidad de pasar por el altar con su nueva ilusión.

Además de en el plano sentimental, la exmujer de Matamoros también está de enhorabuena en lo económico pues después de 4 años ha salido de la lista de morosos de Hacienda. Algo que ha celebrado en el plató de Así es la vida.

Sin embargo, un rumor que sigue rondando a la colaboradora es el posible desahucio al que ha tenido que hacer frente la madre de Anita Matamoros.

Makoke a la calle

Su matrimonio con Kiko Matamoros terminó como el rosario de la aurora. Reproches, acusaciones, insultos… Pero, una vez curadas las heridas del corazón, lo que todavía escuecen son los problemas económicos que tanto Kiko Matamoros como Makoke arrastran tras su extinta relación. Es bien sabido que el colaborador mantiene una millonaria deuda con Hacienda que poco a poco va reduciendo (hace apenas unos meses aseguraba que ya le quedaban menos de 600.000 euros por pagar) y, en el caso de Makoke, ella también tiene un grave conflicto con el fisco derivado de su separación que acaba de dar un giro importante.

Semana se puso en contacto con fuentes especializadas en el sector y según le han hecho saber a la puaseguran que desde el mes de febrero no ha habido tiempo material a que se pudiese llegar a hacer una ejecución de hipoteca (echar a los inquilinos). “Lo más habitual es que el propietario trate de evitar una ejecución hipotecaria negociando con el fondo. Esto conlleva varios meses e incluso años, así que si el inquilino sale sin que se produzca una orden de desahucio es porque ambas partes han llegado a un acuerdo amistoso”, explican.

Y efectivamente Makoke se lo confirmaba a a revista Semana. “Sí, el fondo buitre ha comprado la hipoteca de mi casa, pero hay una buena relación, vamos a llegar a un acuerdo y cuando me vaya, me iré satisfecha. No me han desahuciado, ni mucho menos. De hecho, mi hijo y su familia siguen viviendo en esa casa”, nos dice. Makoke