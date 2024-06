La hermana de Terelu Campos sigue los pasos de Belén Esteban y le manda un contundente mensaje: "Todos los amores de mi vida son géminis"

Tras vivir el primer cumpleaños de su nieto alejada de él, Carmen Borrego ha acudido al programa 'Así es la vida' y ha asegurado que "quiero seguir siendo buena persona, siendo una madre abierta a la reconciliación y una abuela abierta a vivir con su nieto".

La colaboradora de televisión ha confesado que "la esperanza no la pierdo jamás" y ha dejado claro que "no he cerrado la puerta, pero cuando uno no sabe lo que ha hecho, a veces una se plantea muchas cosas".

Con estas palabras, la hermana de Terelu Campos ha desvelado que "espero una reconciliación y se lo pido a mi madre todos los días" y, ante todo, ha asegurado que "quiero a mi hijo y quiero a mi nieto, es un día muy complicado porque todos los amores de mi vida son géminis y está siendo muy duro porque no puedo compartir con ciertas personas de mi vida".

Eso sí, ha dado las gracias a "mi marido y a mi hermana porque somos una piña y yo tengo la conciencia tranquila y espero una reconciliación". De esta manera, la colaboradora ha vuelto a recalcar cuál es su posición tras el distanciamiento con su hijo.

Tras el programa, en el que ha coincidido con su hijo, Carmen ha atendido a la prensa y ya no tenía ganas de hablar... de hecho, cuando le hemos preguntado si le ha regalado algo a su nieto nos ha contestado: "Preguntárselo a él", refiriéndose a su hijo.

Además, también hemos podido hablar con José María Almoguera, pero se ha mostrado impasible al tratar el cumpleaños de su hijo y también el supuesto reencuentro que tuvo con su madre y en el que se supone que le apartó la mirada.

Polémica con Terelu

La guerra entre Terelu Campos y Belén Esteban junto al resto de colaboradores de 'Ni que fuéramos shhh' sigue muy abierta. La hermana de Carmen Borrego regresó este fin de semana a 'D Corazón', programa en el que ha vuelto a contestar a sus excompañeros de 'Sálvame' tras su contundente respuesta este pasado viernes.

Manuel Riu

Entre otras cuestiones, Campos fue muy clara a la hora de contestar en el programa de La 1 de TVE si no estaba en el formato producido por Fabricante Studio por una cuestión económico: "No, no, no. ¡Por favor!".

"Jamás establezco ninguna competitividad con ningún compañero, ni económica ni profesional", comentó la colaboradora, mostrándose comprensiva con la situación después de que sugeriese en 'Mañaneros' que Esteban contaba con unas mejores condiciones que el resto de sus compañeros: "Entiendo que cada uno tiene su valor y su precio. Entiendo que las condiciones de Belén hayan sido siempre diferentes a las nuestras, y no las critico, simplemente constato una realidad”.

"Belén aporta muchísimo a la hora de hacer un programa de televisión", expresó Campos, destacando el papel que su compañera cuando grabaron 'Sálvese quién pueda' para Netflix tras su salida de Telecinco: “Cuando hicimos lo de Netflix dije que eso no hubiera sido posible sin Belén. Es la auténtica protagonista, y no me duele decirlo ni me siento menos por ello”.

Por otro lado, Terelu Campos aseguró que se "he buscado la vida desde el primer momento” para explicar por qué entonces no está en 'Ni que fuéramos shhh' como colaboradora: "Ahora mismo tengo que esperar unas circunstancias".