Isa P rompe finalmente su silencio por el embarazo con su prima y hay polémica: "No pienso que cambie mucho con otro bebé

Llamativo silencio de Isa Pantoja después de que su prima Anabel Pantoja anunciase a golpe de exclusiva en portada de la revista 'Lecturas' que está embarazada de 4 meses y que el próximo invierno se convertirá en madre de su primer hijo a los 38 años junto a su novio David Rodríguez.

Tras no pronunciarse en redes sociales sobre la feliz noticia -al contrario que su hermano Kiko Rivera, que felicitó a la influencer y compartió con sus seguidores el momento en el que su prima les contó a él y a Irene Rosales que estaba embarazada- este martes, la hija de Isabel Pantoja ha reaccionado por fin a la futura maternidad de Anabel en el programa en el que colabora, 'Vamos a ver'.

A través de videollamada, Isa ha revelado que ella se enteró del embarazo de su prima, con la que tiene muy buena relación, cuando su hijo Alberto hizo la comunión el pasado 11 de mayo. "Yo me entero justo ahí. Hablo con ella y me explica una serie de circunstancias que le han ocurrido, ahí me cuenta que está embarazada" ha contado, desvelando que Anabel volvió a llamarla este martes, justo después de que saliese la exclusiva: "Me dijo que estaba súper contenta, que le estaban llegando un montón de mensajes de todo el mundo. Hablamos de cómo iba ella y súper contenta. Yo estoy súper contenta" ha asegurado.

En cuanto a si le ha dado algún consejo a su prima, Chabelita confiesa que lo único que le ha dicho es que "pase de comentarios negativos. Que disfrute su embarazo, que es una etapa bonita, que se deje llevar y evite leer esos comentarios negativos, sobre todo en redes". "Yo ahora le estoy diciendo todo el rato: tengo una tutoría, tengo... cuando sea madre ya se dará cuenta" ha añadido con mucho humor.

Una sonrisa que se ha borrado cuando le han preguntado si cree que el bebé de Anabel logrará unir a la familia Pantoja y que Isabel acerque posturas tanto con ella como con su hermano Kiko. "Pienso que ya hay niños en la failia, ya mi madre tiene nietos, y si no ha podido ser ahí no pienso que cambie mucho con otro bebé, pero ojalá sea así" ha reconocido.

Muy sincera, Isa ha confesado que si su madre ejerciese de tía abuela cuando no está ejerciendo de abuela le sentaría fatal: "No es que me moleste por el hecho de Anabel o mi sobrino, sino dolerme es obvio que me duele entenderéis, no puedo quirarle hierro como hago otras veces. Me dolería, me joderia mas bien". "No entiendo, sobre todo por mi hijo y a mi hermano por los suyos, pero ojalá siga también teniendo ese contacto con Anabel y llevádnolo para que lo vea y siga todo con normalidad como hasta ahora" ha zanjado.

No sabe si Anabel le pedirá a su madre que sea la madrina del bebé, pero es algo que la peruana asegura que no le molestaría porque "es una cosa bonita que no tiene más allá. De verdad, no me voy a molestar por eso".

Además, Isa ha salido en defensa de su prima por las críticas por el poco tiempo que lleva de relación con David, reconociendo que aunque no conoce mucho al cordobés, "Anabel está súper contenta y feliz". "Cuando ejercía de tía con mi sobrino mayor y con mi hijo Alberto cogió el rol de tía y en ese momento no se veía como mamá. No se veía preparada hasta que ha encontrado el momento perfecto y a la pareja. Ha pensado, 'ya tengo mi casa, mi estabilidad y puedo compaginar mi trabajo y mi vida con un bebé'" y a la hija de Isabel Pantoja le parece, como ha asegurado, fenomenal.