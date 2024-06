Jero, el exconcursante de Pasapalabra que reaparece en El Cazador tras la victoria de Orestes: "Siempre que hay excusa"

Hay concursantes que pasan a la historia de la televisión por sus hazañas inolvidables. En programas que requieren de un gran conocimiento, pero sobre todo de constancia, trabajo y concentración, no cualquiera vale para ganarse el puesto. Sin embargo, en muchas ocasiones ese esfuerzo no cobra la recompensa que muchos buscan con su participación y el bote se les escapa entre los dedos. En el mejor de los casos, se llevan un buen pellizco de dinero, aunque mínimo en comparación con el ansiado bote, como le ha ocurrido a Jero Hernández tras varios intentos a su espalda.

El que fuera un icónico concursante de Pasapalabra no consiguió hacerse millonario porque nunca llegó a completar el rosco, pero sí que consiguió 200.000 euros. A pesar de todo, hizo mella en otro concursante histórico, nada más y nada menos que Orestes, del que es mentor. El burgalés guarda un gran recuerdo de su antecesor, que le enseñó las cosas básicas para participar y, lo más importante, resistir. "Con Jero fui creciendo a su vera. Le debo muchísimo a sus consejos porque no tengo una estrategia de juego, tengo actitud. Me ayudó a la hora de no perder la concentración y de permanecer impertérrito aunque encadenase varias malas rachas. Eso se lo debo tanto a sus consejos como a su mismo ejemplo", llegó a afirmar sobre su compañero de concurso

A pesar de que hayan pasado los años y que ambos volaran del nido, Orestes no se olvida de Jero. Tanto es así que durante su participación en 'El Cazador' ha querido tener palabras de cariño y admiración hacia él después de responder a una pregunta cuya respuesta conocía gracias a uno de sus tantos consejos. La pregunta decía así: "Según el protocolo y por norma general, para no mancharnos en la mesa podemos colocar la servilleta...". Orestes, un cazador que ha demostrado tener una memoria trabajada y digna de admirar, respondió sin mostrar duda marcó la opción correcta: Siempre en el regazo.

"Le mando un abrazo muy grande a Jero, que ha venido a la cabeza diciéndome: la servilleta siempre en el regazo, nunca en el cuello, que puede quedar mal. Jero, que es uno de los más legendarios de España, le quiero mucho", compartió el burgalés.