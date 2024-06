Kiko Hernández desvela lo que pasó con Terelu Campos tras el despido de Telecinco: "Lo que hemos vivido con ella fue horroroso"

La guerra mediática entre Terelu Campos y Belén Esteban está lejos de terminar. Desde que el pasado martes la de Paracuellos afirmara que la hija de María Teresa Campos “ni está ni se la espera”, la tensión entre ambas no ha hecho más que crecer. Y ganar nuevos protagonistas por el camino. Tras una semana de declaraciones cruzadas han sido varios, por no decir todos, los ex tertulianos de ‘Sálvame’ que se han visto salpicados, de una y otra manera, por unas rencillas que tan pronto han pasado de lo profesional a lo personal.

“Yo jamás establezco ninguna competitividad con ningún compañero, ni económica ni profesional”, empezaba replicando Terelu en ‘D Corazón’ el sábado. “Las condiciones de Belén siempre han sido diferentes a las nuestras, no las critico, simplemente constato una realidad. Belén aporta muchísimo a la hora de hacer un programa de televisión. Cuando hicimos lo de Netflix dije que eso no hubiera sido posible sin Belén, es la auténtica protagonista y no me duele decirlo ni me siento menos por ello”, seguía relatando para centrar su blanco, ahora sí, hacia la ‘Princesa del pueblo’ y sus famosas palabras en el plató de Marc Giró.

“Eso de que “no se me espera…” A lo mejor no me espera Belen. Desde luego, no es lo que se me comunicó a mí”, sentenciaba Terelu antes lanzar una indirecta de lo más directa a sus antiguos compañeros:

“Algunos estamos en paz. ¿Qué quieren seguir liándola? Pues que la líen, es que me da igual. Igual no me quieren tanto, qué le vamos hacer. No puedes pedir a la gente que te quiera”.

Unas declaraciones que, evidentemente, no han pasado desapercibidas en ‘Ni que fuéramos’. Belén no dudaba en dar su versión de los hechos. “Lo primero sí que compites y sí hablas de contratos. Estás mintiendo”, esgrimía. “Estás mintiendo cuando hablas de nuestros jefes porque haces entender cosas que no han pasado”, relataba Esteban dejando caer que si bien se le ofreció un puesto laboral, no es bajo las condiciones que ella proclama. No obstante, sin querer hacer más leña del árbol caído, Belén ha decidido zanjar la polémica.

“Yo voy a parar ya esto porque me enfado porque tú a mi no me deseas suerte. No voy a competir más”, decía la ex de Jesulín de Ubrique. “Yo te he llamado cuando creo que te debería de llamar ¿Tú me has llamado a mí alguna vez para preguntarme cómo está mi madre? Te deseo lo mejor, te deseo que el contrato que quieres en Mediaset te salga y que sigas trabajando. Yo ya no voy a contestar más pero te lo digo bien claro Terelu, estás mintiendo y tú lo sabes”, sentenciaba dejando, sin embargo, una puerta abierta para una réplica que si bien seguramente iba para Terelu, fue enseguida recogida por Kiko Hernández.

“Si hay alguien a quien se ha protegido es a la señora Terelu Campos”, aseguraba el colaborador tras su incorporación definitiva a ‘Ni que fuéramos’. “Ha sido una prepotente. En Netflix lo que hemos vivido con ella fue horroroso. Había que acompañarla a la habitación, me hizo recorrer medio aeropuerto de Miami para comprar una camiseta porque le daba miedo ir sola… ¡Tienes 50 años!”, desvelaba Kiko. “Tiene muchos medios y limitaciones por eso lo que me joroba es que después sea una desagradecida”, puntualizaba, por su parte, María Patiño que veía como Hernández completaba su opinión con una anécdota a modo de reproche de su etapa en Netflix. “Se gastó 2000 euros en camisetas. Luego no llegamos a fin de mes y necesitamos contratos en Mediaset…”, insinuaba el colaborador. “Se gastó medio capítulo en un día”, confirmaba Belén Esteban.