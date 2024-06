Kiko Hernández presente en el asesinato de Borja Villacís: "Pensaba que eran fuegos artificiales"

La Policía Nacional tiene identificados ya a los dos hombres presuntamente implicados en la muerte a tiros de Borja Villacís, uno de ellos hijo de la única detenida hasta el momento, una mujer española de 52 años.

Así lo han manifestado a EFE fuentes próximas a la investigación, que también han indicado que los sospechosos estarían vinculados a un clan familiar dedicado al narcotráfico y radicado en la localidad toledana de Bargas.

Además, las fuentes han reiterado que la detenida es madre de uno de los hombres que están siendo buscados, de nombre Kevin.

La Policía ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda para dar con el paradero de los dos sospechosos, después de que un vídeo grabado por un testigo mostrara cómo una mujer y un hombre cambiaban las matrículas de un BMW de color gris, con abolladuras en uno de sus laterales.

Después, la mujer se ha puesto al volante del vehículo y ha huido de lugar sola, mientras el hombre dejaba unos objetos junto a un árbol en un descampado situado junto a la carretera entre Fuencarral y Alcobendas.

Los hechos han sucedido sobre las 12:30 de este martes en el kilómetro 6 de la carretera M-612, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo, cuando la víctima, uno de los hermanos de la exvicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha recibido varios disparos desde el BMW en el pecho y la cara.

El fallecido iba a bordo de otro coche acompañado de otro hombre, quien también ha resultado heridos por arma de fuego y se ha trasladado por sus propios medios al Hospital Fundación Jiménez Díaz, donde ha ingresado en estado grave.

Kiko Hernández presencia el asesinato

A la luz del día y en una zona muy transitada, el ajuste de cuentas no contó con la discrección entre sus factores. Los fugados fueron presenciados por varias personas que vieron como estaban escondidos esperando el momento. Después de disparar, huyeron en un BMW gris que fue grabado minutos después desde un edificio. En el vídeo difundido en redes sociales se ve como los implicados bajan del coche para cambiarle las matrículas.

Y es que estas personas que grabaron el vídeo mientras llamaban a la policía no fueron los únicos testigos del asesinato. Si hace pocos días Kiko Hernández era noticia por regresar a la televisión de la mano de TEN y 'Ni que fuéramos Shhh', ahora lo es por presenciar el asesinato de Borja Villacís. "Ha sido enfrente de mi hotel, y he escuchado los tiroteos. Estaba hablando con mi madre, y pensé que eran fuegos artificiales y no le he hecho mucho caso".

"Lo gordo viene antes, que enseguida empiezan a venir esos agentes de la policía, porque quien avisa es alguien del hotel. Entonces vienen corriendo y dicen: métase dentro del hotel. Y vienen armados, con pantallas protectoras, más de 50 agentes", terminó de comentar Kiko Hernández, que aún mantenía el susto en el cuerpo después de enterarse de lo que había ocurrido.