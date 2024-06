Laura Madrueño no aguanta más y comienza a llorar en pleno programa de Supervivientes: "El dolor más grande que he sentido"

Supervivientes ha tenido uno de sus programas más emocionantes de las últimas semanas. Con la prueba de la mesa de las tentanciones y la salvación de Arkano, los participantes se han enfrentado a varios retos. Por un lado, Gorka ha aceptado pasearse en tapa rabos a cambio de una recompensa. Menos arriesgado fue el canje de Arkano que, además de asegurar su continuidad una semana más, se rapó el pelo. Algo similar a Marieta que cortó 60 centímetros de su larga melena.

Pero la emoción no solo se vivió aquí. Aurah Ruiz protagonizó un momento en el que Laura Madrueño no pudo contener las lágrimas. Una confesión sobre su vida privada y su maternidad fue el detonante para que Madrueño rompiese a llorar de forma irremediable.

"Ser madre y no poder serlo como debería haberlo sido. Estar un año en un hospital viendo cosas muy fuertes a mi primer y único hijo es el dolor más grande que he sentido en toda mi vida. Un año entero sin salir. Mi hijo vio al luz del sol cuando salimos al año del hospital: un gato, un perro, un coche. Ese es el dolor más grande que he sentido en mi vida, el pensar que no lo iba a volver a ver por una sepsis", explicaba Aurah Ruiz, visiblemente emocionada.

"Eso es lo que más me ha dolido en mi vida… El saber que a lo mejor mi hijo no saldría de una operación, de otra, o no saber cuándo vas a salir del hospital es lo peor que te pueden hacer cuando eres una madre y encima primeriza. Hay muchísimas madres que están así", continuó diciendo la participante.

Ante estas declaraciones, Laura Madrueño quiso mostrar su apoyo a la concursante canaria. "Quiero que sepan que hay que luchar y aunque no veas la luz, seguir adelante día tras día apoyando a tu hijo hasta que veas la luz. La hay y te das cuenta que un año de mierda, fue un año en el que pensaste en el que te ibas a morir, pero saliste y veo a mi hijo ahora y digo «sí, lo pude hacer, pude ser una pedazo de madre".

Más animada con las palabras de Madrueño, Aurah quiso explicar que esos malos momentos son cosas del pasado y que ahora está todo bien. "Estar en el hospital día y noche con mi familia y mi hijo hoy se ríe y es precioso y lo amo más que a nada en esta vida y me da igual haber perdido un año de mi vida ene se hospital para que mi hijo esté en casa feliz y contento".

"¡Qué orgullo debe sentir tu hijo, tu familia y toda España de lo que estás compartiendo ahora mismo con nosotros!", expresó con alegría Madrueño, a lo que Aurah le contestó dándole la razón a la presentadora. "Lo echo mucho de menos. Echo mucho de menos a mi familia, quiero abrazarle, olerlo…. Contarle un cuento por la noche".