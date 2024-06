La verdad de Makoke sobre su relación de Laura Matamoros con su hija: "No me ha pedido perdón

La familia Matamoros se ha convertido en los últimos años en una de las más televisivas, con cada uno de sus miembros realizando apariciones ante los focos cada poco tiempo. Con Kiko Matamoros a la cabeza, parece ser que han sido Laura Matamoros, su hija, y Makoke, su expareja, las que han tomado el relevo del mítico colaborador del corazón. Después del veto que recibió por parte de Mediaset, Matamoros ha encontrado asilo en el nuevo programa de TEN, 'Ni que fuéramos Shhh'.

Pero la relación no ha sido siempre la mejor y es que entre Makoke y Laura se mantiene un tenso enfrentamiento que se ha visto de forma nítida en Supervivientes. Desde Honduras, Laura lanzó varias acusaciones a Makoke, colaboradora de los debates. Este enfrentamiento parece ser que también ha salpicado a otros miembros de la familia, como es el caso de Anita Matamoros.

La hermana más pequeña siempre ha declarado que ella no tiene ningún problema con Laura, es más que mantiene muy buena relación. Sin embargo, al ser preguntada por su favorita para Supervivientes, no mencionó a su hermana, sino que optó por escoger a Miri, íntima amiga suya. Este gesto ha resonado mucho durante los meses anteriores.

Precisamente, con Laura fuera de Supervivientes, se han vuelto a reencontrar en un evento público. Las cámaras no han podido captar si se han llegado a ver o no, pero sus declaraciones delante de los medios de comunicación han sido de lo más reveladoras.

"No busquemos fantasmas donde no los hay. Ya sabéis que la gente hablará lo que sea, pero yo de mi parcela personal y familia no lo hago. Miri ganadora", expresaba Anita Matamoros, alejándose de toda polémica e intentando mantener una actitud de lo más normal. La pequeña de la familia siempre se ha querido mantener al margen de las polémicas televisivas, centrándose más en las redes sociales.

Por parte de Laura, las declaraciones han ido en la misma línea, llegando a confesar que le gustaría encontrarse con su hermana. "Yo también estoy deseando verla. Nunca hemos estado mal, pero lo que pasa es que hay opiniones para todo y en la variedad está el gusto, eso es lo bonito de la vida", sentenciaba.

La reacción de Makoke

Ante este fortuito encuentro, entre ambas hermanas, en el programa 'Así es la vida' preguntaron a Makoke sobre qué le parecía la relación entre su hija y su hermanastra. "No creo que sea buena persona teniendo en cuenta lo que ha pasado", señalaba Laura en Supervivientes. Unas declaraciones que parece que han quedado en el pasado ante el buen rollo que se respira ahora.

"Me alegro y celebro", mencionó Makoke, confirmando que si hubo un encuentro entre hermanas en la gala organizada por la revista Elle. Al ser preguntada sobre si ha mantenido algún tipo de conversación con Laura Matamoros. "A mí no me ha pedido perdón Laura, pero tampoco tiene que hacerlo", zanjó Makoke que, fiel a sus ideas, no quiere buscar una confrontación directa con la hija de Kiko.

"Es la hermana de mi hija y Laura no me toca nada. Yo lo celebro que se haya producido esa llamada, pero mi hija yo, como madre, quiero lo mejor (...) Si esa llamada no se hubiera producido, yo estaría dolida", sentenció Makoke.