Lo que ha ocurrido en los pasillos de Mediaset tras la cancelación de Así es la vida: "La tía de Alejandra Rubio"

José María Almoguera no tiene ninguna intención de reconciliarse con su madre, Carmen Borrego. Y lo ha dejado claro con su actitud al reencontrarse con la tertuliana después de 3 meses sin verse. Como han relatado en 'TardeAR', madre e hijo se cruzaron por casualidad por los pasillos de Mediaset el pasado jueves y, cuando la hermana de Terelu Campos se acercó al joven con la intención de saludarle y darle un abrazo, éste habría girado la cabeza sin ni siquiera decirle hola. Un gesto que habría dejado muy tocada a la tía de Alejandra Rubio, que por el momento no se ha pronunciado sobre este incómodo encuentro del que habrían sido testigos algunos de sus compañeros de programa.

Tampoco lo ha hecho José María, que fiel a su decisión de no volver a hablar ante las cámaras ha guardado silencio este miércoles a su llegada a la cadena de Fuencarral, caminando muy serio, con la cabeza alta y gesto desafiante sin confirmar ni desmentir si es cierto que retiró la cara a su madre para no saludarla.

No es el único frente que tiene abierto el hijo de Carmen Borrego, ya que a pesar de que en las últimas semanas se ha especulado con que se habría reconciliado con Paola Olmedo tras tres meses separados, no ha estado al lado de su todavía mujer y de su hijo Marc en la celebración del primer cumpleaños del pequeño este martes 4 de junio.

Una llamativa ausencia que ha desatado los rumores sobre un nuevo distanciamiento entre José María y Paola tras los momentos en familia que han compartido juntos recientemente y que hacían presagiar que habían decidido dar una nueva oportunidad a su matrimonio. Un tema sobre el que el nieto de Teresa Campos tampoco ha querido decir nada, dejando en el aire cómo es su relación actual con su mujer.

Adiós a 'Así es la vida':

Finalmente y después de varios meses con rumores, uno de los programas más característicos de Mediaset dirá adiós antes del comienzo de la temporada de verano. Las malas cifras y la sombra de Sálvame que planeaba sobre él ha acabado de hundir lo poco que le quedaba al magacín, que lanzaba su último aliento estos días buscando un repunte en los índices de audiencia.

No ha podido ser y Mediaset ha tomado la drástica decisión de cancelarlo. Se trata de 'Así es la vida' un programa que llegó a finales del verano del año pasado y se convertía en el primer sustituto de Sálvame para ocupar las tardes. El alto listón que había dejado su predecesor ha sido una losa que no se han podido quitar en todos estos meses. Presentado por Sandra Barneda y César Muñoz, tuvo un repunte a principios de año, pero no pudo alcanzar las expectativas que tenían puestas en él.

Al igual que se ha confirmado la salida de este programa, también parece que está a punto de hacerse oficial la llegada de un nuevo formato. Jorge Javier Vázquez se pondrá a los mandos del nuevo espectáculo que ocupará las tardes y que tendrá una ambientación parecida al mítico 'Diario de Patricia'. A falta de confirmación de la cadena, el clásico presentador será el encargado de levantar las tardes de Telecinco.