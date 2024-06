Preocupación por Carmen Borrego tras encontrarse con su hijo: "Le ha retirado la cara y ha pasado"

La crisis entre José María Almoguera y su madre Carmen Borrego, continúa abierta. Desde que saliera a la luz la incendiaria exclusiva que el hijo de la colaboradora de televisión concedió junto a su mujer en Semana, las cosas no han vuelto a ser iguales en el clan Campos.

Sin embargo, no solo el distanciamiento de madre e hijo está marcando la actualidad de las hijas de María Teresa Campos, el divorcio que planteaba la pareja, también vuelve a ser noticia al no producirse e incluso, estar a punto de abrazar una reconciliación más que un fin definitivo.

Además del drama familiar que azota a las Campos, el hijo de Carmen Borrego se enfrenta ahora a un nuevo revés. Con el divorcio en el horizonte, paso que aún no se acaba de confirmar, ahora, el técnico de sonido se enfrenta a un nuevo varapalo, esta vez, profesional y es que, con el fin de Así es la vida, el hijo de Borrego, que trabaja en el programa desde control, parece empezar una etapa laboral incierta.

Solo que esta vez, no podrá contar, si la tensión se mantiene, con el apoyo de su madre.

Una tensión que se mantiene más cruda que nunca y que se ha vuelto a poner sobre la mesa esta semana con el tenso encuentro que madre e hijo han protagonizado en los pasillos de Mediaset.

Tenso momento

Marc, el hijo de José María Almoguera y Paola Almoguera, y único nieto de Carmen Borrego, cumplía este martes su primer añito. Una fecha clave en la que la colaboradora de televisión cumplió con sus compromisos profesionales acudiendo a su cita con el programa 'Vamos a ver', donde se le vio especialmente seria y más callada de lo habitual.

Sin embargo, y después de reclamar públicamente hace unos días su derecho a ver al pequeño, confesando que no quería ser una abuela ausente y que lucharía para no serlo, la hermana de Terelu Campos evitaba hacer ninguna mención al cumpleaños de su nieto, al que adora y al que hace tres meses que no vería.

Y ahora sabemos el motivo. Tal y como han revelado en 'TardeAR', Carmen y José María se han visto por fin las caras. Y su reencuentro, en las instalaciones de Mediaset, habría sido de todo menos cariñoso y emotivo. La tertuliana aseguraba recientemente en el programa presentado por Joaquín Prat que no tendría ningún problema en ver a su hijo y, aunque su relación es nula desde que se fue a 'Supervivientes' a principios de marzo, estaba deseando cruzarse con él para darle un abrazo.

Un encuentro casual que se produjo por los pasillos de la cadena en la que ambos trabajan y en el que habrían saltado chispas por lo tenso del momento. "Fue este pasado jueves. Se cruzaron y Carmen fue directa a saludar a su hijo y darle un abrazo, algo cordial. Fue entonces cuando José María le ha retirado la cara y directamente ha pasado de su madre" ha revelado la periodista Leticia Requejo, asegurando que habría varios testigos de la escena y que Carmen se habría quedado "muy tocada" con este inesperado desplante de su hijo.

Una actitud la de José María que hace que cobre sentido su actitud enfadada y tensa cuando, casualidades de la vida, le preguntábamos por una posible reconciliación con su madre momentos después de darle la espalda sin ni siquiera saludarla tras más de tres meses sin verse.