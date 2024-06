Problemas económicos para los Mozos de Arousa: esto es lo poco que ingresan a diario pese a ganar 1,8 millones de euros

Los Mozos de Arousa ya rozan los dos millones de euros en Reacción en cadena. Con 31.250 euros en juego, los Mozos de Arousa sabían que podían estar a punto de superar una nueva barrera en el concurso y han decidido jugarse el todo por el todo. Una vez más, una intuición de Bruno les ha hecho superarse.

Los concursantes gallegos han llegado al eslabón final con 31.250 euros en juego y únicamente sabiendo que la palabra que buscaban estaba relacionada con la palabra lista y que empezaba por LE y acababa por A. Al saberlo, la mente de Bruno ha reaccionado al instante y ha dicho “letanía, es una lista desúplicass”. A sus compañeros les ha sonado un poco a chino y han intentado buscar otras opciones, pero según pasaban los segundos, Borja ha ido pensando que Bruno tenía razón y que podían estar a punto de superar la barrera del 1.800.000 euros.

A Raúl no le decía mucho, pero al comprobar que sus compañeros estaban convencidos y dispuestos a jugar, les ha dado el OK, “por unanimidad”. La tensión se ha apoderado del plató de ‘Reacción en cadena’ y los concursantes gallegos han estallado de alegría al saber que acababan de superar un nuevo récord. Ya cuentan en su poder con un premio de 1.804.730 euros.

¿Cuánto ganan los Mozos de Arousa por programa?

Estar a diario en un programa de televisión conlleva una serie de sacrificios. Por lo pronto, lo profesional. Los concursantes deben dejar aparcado o en standby su trabajo o estudios para poder cumplir con las grabaciones de los mismos. En Paspalabra, por ejemplo, cada concursante que se imponen en el rosco y no va a la silla Azul recibe una cantidad de 1.200 euros que va acumulando en un bote personal que le es entregado al final de su etapa en el prgrama, como le ocurrió a Moisés tras la victoria de Óscar. En el caso del madrileño, que ganó 1,8 millones de euros, pierde el dinero acumulado pero sí se lleva esa jugos cantidad (salvo la parte que le reclama Hacienda).

Con Reacción en cadena y los Mozos de Arousa la cosa cambia. Los concursantes acumulan una llamativa cantidad que se suma a su bote común. Si las cosas no van bien, es posible que terminen el programa sin poder acumular dinero y no lo engorden.

La idea es que hasta que los concursantes no terminen su etapa en Reacción en cadena no pueden cobrar la cantidad que han ido acumulando. No obstante, en el caso de los tres gallegos, hay una excepción. La productora ha decidido que puedan cobrar un adelanto del bote final antes para poder ir cubriendo gastos.

Hay que recordar que los gallegos llevan casi 300 programas en antena, más de un año manteniendo su puesto diariamente en Reacción en cadena tras derrotar a cientos de aspirantes. Durante este tiempo, el trío de amigos ha superado todos los récords del programa, pero ¿qué balance hacen de este imparable y exitoso año? ¿Cómo les ha cambiado la vida?

“Para mí, esto ha sido un regalo que ha quedado tatuado y grabado para siempre”, confiesa Raúl mientras señala la parte en la que ha marcado este recuerdo en su piel. Por su parte, Borjamina reconoce que esta experiencia ha supuesto “un cambio total en nuestras vidas”. Bruno ha sido en tercero en hablar y admite que se encuentra “bastante más feliz que hace un año”. Cabe recordar que la popularidad que les ha dado este programa le ha permitido ser uno de los participantes de ‘Bailando con las estrellas’, donde llegó a la gran final.

“Sentimos que ya somos parte de muchas familias. Más allá de lo que hacemos aquí, que es concursar, les alegramos las tardes… Para nosotros, más regalo que ese, no hay", ha dicho Raúl.