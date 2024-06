'Segunda muerte', el 'thriller' rural de un ganador del Planeta en Cantabria

El escritor y guionista Agustín Martínez no solo ha dejado constancia de su dominio del 'thriller' como uno de los integrantes del trío Carmen Mola, ganador del Premio Planeta detrás de la saga 'La novia gitana' que luego ha sido llevada a la pantalla, sino también a través de ficciones como 'La caza' y 'Feria: la luz más oscura'. Ahora vuelve a sumergirnos en una oscura intriga a través de 'Segunda muerte', serie que llega este jueves 6 de junio a Movistar Plus+ planteando la aparición del cadáver de una mujer, Juliana, a la que todos daban por muerta hace años.

Lo encuentra Sandra (Georgina Amorós), una joven auxiliar de policía hija de un reconocido exagente de la UCO con un principio de demencia senil (Karra Elejalde). La relación de ambos lleva un tiempo de lo más tensa, desde que ella decidió dejar un prometedor futuro en una multinacional tecnológica para volver a su pueblo cántabro para criar a su hijo de seis años.

Lo está sacando adelante sola, ya que su pareja, Castro (Joel Bosqued), está en la cárcel, aunque ahora está a punto de salir de prisión. Padre e hija se verán involucrados en un caso mientras el tiempo corre en su contra para resolver los temas pendientes entre ellos.

La demencia

"La demencia es una cuenta atrás en la relación entre Tello y Sandra", explica Martínez. "Tienen que solucionar los conflictos que les separan, tienen que aprender a quererse, pero no cuentan con todo el tiempo del mundo: en algún momento, la demencia puede tomar el control de Tello y, con ella, llegará su 'primera muerte', que es la pérdida de la identidad. Es una realidad a la que muchas familias tienen que enfrentarse y que, en muchas ocasiones, es también un punto de inflexión en las relaciones paternofiliales", recalca el creador de la serie.

Georgina Amorós, en 'Segunda muerte'. / MOVISTAR PLUS+

Porque, por encima de todo, 'Segunda muerte' es un drama que se articula alrededor del 'thriller' y donde el misterio no impide hablar de los sentimientos de los personajes. "Últimamente, tanto en la televisión como en la literatura tengo la impresión de que el giro sorprendente está por encima de todo. Sin embargo, cuando pienso en las historias que me gustan, no recuerdo tanto los giros como los personajes. Por eso me apetecía hacer una serie en la que hubiera espacio para ellos y en la que fuera tan importante encontrar al asesino de Juliana como saber si, al final, Sandra y Tello logran darse un abrazo", justifica Martínez.

El misterio de los valles pasiegos

El paisaje de los valles pasiegos y las calles de Liérganes se convierten casi un personaje más de 'Segunda muerte' y tienen un papel no solo atmosférico, sino narrativo dentro de la serie. "Aportan una magia y un misterio que no existe en ningún otro sitio", considera su creador.

Georgina Amorós, en 'Segunda muerte'. / MOVISTAR PLUS+

"Además, la vida de los pasiegos, que parece anclada en el pasado, era una manera de contar uno de los temas principales de 'Segunda muerte': la relación entre dos generaciones, la de unos padres y sus hijos, ya veinteañeros, que aunque convivan no logran entenderse", apunta Martínez, que tiene claro por qué el 'thriller' tiene tanto éxito entre la audiencia y los lectores.

"Es una estructura que te permite abordar prácticamente cualquier tema, desde unos más sociales a otros más psicológicos. Esa flexibilidad es una gran virtud del género. También gusta tanto porque logra implicar al espectador, lo hace partícipe del relato, planteando misterios, preguntas, que juega a responder conforme avanza la historia", concluye unos de los referentes del 'thriller' español.