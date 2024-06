"Ya no siento nada": así reacciona Isa Pantoja cuando le preguntan sobre su sonada separación

Aunque Isa P y Anabel ya no se presuman tanto a través de las redes sociales, parece que entre ambas no hay ningún problema. "La sobrinísima" se ha convertido en una excepción en el panorama familiar al ser la única que mantiene relación con Isabel, Isa y Kiko, por lo que todos han recibido con inmensa alegría la noticia de su embarazo.

No obstante, hay algo que genera cierto recelo en Isa, y es la relación que tendrá su madre con el bebé de su sobrina: "Mi madre ya tiene nietos y no veo que cambie mucho con otro bebé". A raíz de esta conversación, la influencer y colaboradora de 'Vamos a Ver' no ha querido dejar pasar la oportunidad de hablar del punto en el que está su relación con la tonadillera tras años de separación evidente.

Esta evidente confrontación parece sobre todo propulsado por parte de la madre, aunque la hija ha explicado cómo se siente en la actualidad al respecto: "Ya no siento nada, me hace feliz que disfrute de sus cosas, pero no siento nada". Isa está en un momento de cambios y se encuentra muy feliz en la actualidad con lo que tiene: "Hubo un momento que Asraf estaba con las obras, yo jugando con mi hijo y dije estoy feliz con lo que tengo, completamente feliz, tienen salud y tengo suerte".

"Parece que los hijos no podemos decir 'oye, ya está', no digo ni que haya sido mala madre ni que no me quiera, eso lo dicen los demás, yo simplemente digo que la quiero, que aquí estoy, no es que diga que no quiero saber nada, es que no me va a afectar lo que haga con su vida o deje de hacer porque yo tengo la mía", ha comentado también la influencer.

