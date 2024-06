Adiós a Laura Matamoros: el duro mensaje que ha mandado a sus seguidores y con el que se retira.

La experiencia de Supervivientes no termina cuando se abandona Cayos Cochinos, sino que se necesitan unas semanas más para aclimatar el cuerpo y lograr regresar de nuevo a una rutina normal. Este impacto es el que ha sufrido Laura Matamoros. Después de ser expulsada y superar unos días de compromiso con la cadena, acudiendo a entrevistas y debates, Laura ha dicho que basta.

"Me voy, luego os explicaré el motivo de este viaje, pero necesito y mucho desconectar y descansar emocionalmente. Desde hoy voy a hacer una pequeña rehabilitación de unos días y quiero centrarme en mí. Estoy muy saturada emocionalmente", expresaba Matamoros en su Instagram. Este mensaje, acompañado con un selfie de ella con maletas, deja a entender que Matamoros se retira durante unos días, alejada de los focos televisivos.

Días antes, ya había compartido una carta en la que confesaba que no estaba atravesando un gran momento anímico y necesitaba parar. "Nadie dijo que este camino fuera a ser fácil, y yo lo sabía. Pero, he dado lo mejor de mí y también lo peor. He aprendido de mí y de mis compañeros. De mis errores se puede aprender, pero tampoco puedo pretender llevar la mochila permanentemente cargada con responsabilidades que en muchas ocasiones no han dependido ni dependen de mí. Durante este tiempo y trayectoria en 'Supervivientes' he aprendido una vez más que superarme a mí misma, es una cuestión de actitud", expresaba la hija de Kiko Matamoros.

Kiko se confiesa sobre sus sentimientos

El novio de Sofía Suescun y Laura Matamoros han protagonizado grandes trifulcas en Honduras. En Playa Limbo se enemistaron por completo y tuvieron una de las broncas más potentes que se recuerdan en la edición. Sin embargo, una vez finalizada su experiencia en los Cayos Cochinos, parece que su amistad podría continuar fuera y Kiko Jiménez le ha querido dedicar unas palabras muy cariñosas a la que fue su compañera de concurso.

“Ella es como mi gran debilidad porque con ella empezó todo y me hubiera gustado que terminara todo. Fue una relación de altibajos, pero eso es la definición de la vida misma”, explicaba el concursante de ‘Supervivientes 2024’. En cuanto a las discusiones que han tenido, declara que le hubiera gustado que “no hubiesen ocurrido”: “Eran fruto de la convivencia. Éramos compatibles y a la vez incompatibles, eso nos hacía chocar”.

“Me llevo un recuerdo tremendo y con ella voy a seguir teniendo relación porque la llevo conociendo mucho tiempo. Vivimos la primera vez siendo muy jóvenes y la hemos vuelto a vivir siendo más maduros”, añadía. En cuanto al punto por el que han tenido roces durante su experiencia en Honduras, el yerno de Maite Galdeano asegura: “Ha sido nuestra personalidad lo que ha hecho que choquemos”.