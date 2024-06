Anabel Pantoja lanza un mensaje a su exmarido tras anunciar su maternidad: "Retorciéndome en el barro"

Anabel Pantoja está en su mejor momento. La sobrina de Isabel Pantoja y su novio, David Rodríguez, con el que sale desde hace un año, están de enhorabuena tras anunciarse su futura paternidad. La influcencer y el fisioterapeuta avanzan así en su relación y dan el paso definitivo a pesar de los últimos rumores que, apuntaban a una posible infidelidad del joven hacia la sobrinísima.

La revista Lecturas era la encargada revelar la feliz noticia de los 4 meses de embarazo que tiene ya la influencer. Sin embargo, poco se ha sabido de la reacción del futuro papá tras hacerse pública la buena nueva.

Hasta ahora, que se ha podido ver en Instagram un mensaje del fisioterapeuta a su novia.

Además de la reacción del futuro padre, otro de los focos mediáticos ha estado en la propia Anabel Pantoja, que en la exclusiva en la que contaba que estaba embarazada aprovechaba para lanzar un mensaje a su exmarido, Omar Sánchez, con el que solo estuvo casada 122 días.

Mensaje

Anabel Pantoja está embarazada de cuatro meses. La sobrina de Isabel Pantoja cumple su sueño de formar una familia, y lo hace junto a David Rodríguez, su novio, con el que lleva poco más de un año de relación. En este momento tan dulce, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha echado la vista atrás y ha reflexionado sobre su relación con Omar Sánchez, su exmarido.

El surfista canario ha visto cómo en las últimas horas su teléfono se ha convertido en un hervidero de llamadas y mensajes. También sus redes sociales. Todos querían conocer su reacción a la noticia que paralizaba el mundo del corazón: Anabel Pantoja está embarazada de su primer hijo. Tras conocerse su estado, muchos recordaban las palabras de Omar en 'Supervivientes', cuando le decía a la sobrina de Isabel Pantoja que "se preparase" porque a la vuelta a España quería "un mini Omar o una mini Anabel".

Pero no fue así. Es más, su matrimonio terminó saltando por los aires en febrero de 2022. Era la propia Anabel Pantoja quien lo confirmaba en televisión, alegando un "desgaste" en la pareja. La separación llegaba tan solo 122 días después de su boda y su televisado 'sí, quiero'. Ahora, poco más de dos años después, la sobrina de la tonadillera ha recordado su relación con Omar Sánchez en la misma entrevista en la que ha dado la feliz noticia de su embarazo.

Y lo ha hecho al reflexionar sobre las diferentes etapas que ha atravesado en su vida en estos últimos años, que han sido para ella una auténtica montaña rusa de emociones. "Yo no estaba bien y encontré mi sitio en Canarias hace seis años. Ahora es mi momento. Son etapas, salí de mi casa con 18 años, he trabajado en muchos sitios, he tenido una pareja que no funcionó y me he metido en la mierda. He aprendido de todo. Seguiré siendo dramática, retorciéndome en el barro, pero ya hay coas que no te duelen tanto", expresa la colaboradora de 'TardeAR.