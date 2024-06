Confirmación de la boda de Ángel Cristo y Ana Herminia: las pistas que ha dejado la pareja.

Ángel Cristo y su pareja, Ana Herminia, ha dejado todas las polémicas atrás, después de su accidentada expulsión disciplinaria de Supervivientes. El hijo de Bárbara Rey cerró el concurso por todo lo alto, con una huida de película y unas declaraciones muy en la línea de las que ha ido dejando a lo largo del programa. Sin lugar a dudas, pasó de héroe a villano en muy poco tiempo.

El que para muchos llegó a ser el gran favorito de la edición tuvo uno de los grandes momentos. La visita de Ana Herminia a Honduras se saldó con unas grandes palabras por parte de Ángel, que dejó claro que su novia era su gran pilar vital, y una improvisada boda sobre la arena de Cayos Cochinos. El momento fue el culmen de la participación de Ángel Cristo que, a partir de ese momento, empezó a decaer en popularidad.

Semanas después Marisa Martín Blázquez ha confirmado en TardeAR una noticia que afecta a la pareja. "La información es que en este momento la pareja se encuentra ya preparando una boda legal", anunció la colaboradora, señalando que tanto Ana como Ángel estarían con los preparativos para realizar una boda. Lo ocurrido en Supervivientes no dejaba de ser un paripé que se puede confirmar en pocos días. "Todo esto fue una demostración de amor, lo quisieron hacer allí, formaba parte del programa, pero es una intención ya".

"La intención se va a convertir en un hecho, no tardando demasiado porque la información que nos llega es que están preparando su boda de manera legal para constituirse en un matrimonio y así ya empezar una vida juntos de manera legal". Esta información se supone que no ha sentado nada bien a Bárbara Rey que, ya cuando se casaron en Honduras, dejó unas declaraciones muy contundentes contra su nuera.

Paternidad

‘Vamos a ver’ muestra las declaraciones de Ángel Cristo Jr., que ha sido pillado en plena calle cuando se dirigía a un restaurante junto a Ana Herminia. La prensa no ha dudado en preguntarle por el vídeo que su madre ha subido a redes sociales donde enseñaba numerosos platos de comida que le había preparado a Sofía Cristo. Con este vídeo, la artista hacía referencia a las escandalosas declaraciones en las que Cristo Jr. comentaba que en la adolescencia Bárbara Rey le dejaba sin comer.

La novia de Ángel ha realizado una entrevista para la revista 'Diez Minutos' donde se ha dirigido hacia Bárbara Rey con duras palabras, por lo que la prensa tampoco ha dudado en preguntar la opinión del hijo de la artista: “No la he visto todavía, os lo prometo”, ha respondido Ángel Cristo jr.

Después de que Ángel Cristo dijera que su madre no le daba de comer, Bárbara Rey ha subido un vídeo a las redes sociales mostrando una mesa llena de comida, a lo que su hijo responde: “Hablar de esto es meterme en jardines que ahora mismo no es lo ideal, pero no sería la primera vez que solo cocina para mi hermana”. Cuando la prensa le pregunta sobre si sigue pensando que no le tienen miedo a ninguna demanda, Ángel responde “se pasan más tiempo en el juzgado que en mi casa".

“Lo dije en ¡De Viernes!, tengo muchas cositas. Lo que si os puedo decir es que yo nunca me agarraría a hablar si no tengo pruebas. No sé si ellas tienen pruebas, lo mismo sí y yo no lo sé”, detalla el hermano de Sofía Cristo.

La prensa le pregunta cuándo tiene planeada la boda con su pareja, a lo que el hijo de la exvedette comenta: “Lo antes posible, pero lo que sí os digo es que con calor no. No nos gustaría ampliar la familia, ya tenemos una edad. Necesitamos ser felices”. Sobre su madre, Ángel Cristo jr. declara: “Que nos quiera ver felices sería lo normal. Si dijese lo contrario quedaría fatal”.