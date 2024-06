Cristina Pedroche estalla contra Pablo Motos: la reacción de la entrevistada debido a su nuevo libro

Después de figuras a nivel mundial como Will Smith o Camilo, Pablo Motos quiso llevar a su programa a una gran amiga y el rostro más conocido de las campanadas en España. Cristina Pedroche visitó de nuevo El Hormiguero, en este caso no por un programa o concurso, sino por el nuevo libro, primero de la vallecana, que ha publicado la presentadora.

'Gracias al miedo: Una historia de valentía, descubrimiento y amor incondicional', es cómo se titula su primera obra que, como destaca, no es de ficción y que acumula diferentes relatos sobre su vida. "Es muy privado y no quería compartirlo, pero sé que hay gente a la que le puede venir bien esto que estoy sintiendo", fue lo primero que comentó al ser preguntada sobre el impulso que notó para escribirlo.

Y es que la vallecana tenía más ganas que nadie para afrontar este reto, lo único que necesitaba era un empujón por parte de alguna editorial, algo que finalmente llegó. "Me propusieron escribir un libro y les dije… es que ya lo tengo escrito", confesó Pedroche, sobre como fueron los primeros pasos de su aventura literaria.

Y es que Pablo Motos, revisando el libro por encima, hizo un comentario que no sentó nada bien a la colaboradora de 'Zapeando' que no dudó en dejar al descubierto al presentador. "¿Está el final también? Tengo curiosidad porque el final de un libro es muy difícil", preguntaba Motos, a lo que Pedroche entró con todo ante esta afirmación. "Está muy mal que no te hayas leído el libro Pablo Motos".

"Mira… si te cuento mi vida esta semana. No he tenido tiempo", fue la excusa del presentador, que utilizaba la falta de tiempo como punto de fuga. "El libro está escrito para que sea muy fácil de leer. Yo ahora mismo no tengo mucho tiempo, soy una aficionada que me encanta leer pero no tengo tanto tiempo como me gustaría", fue la respuesta de vuelta de Pedroche, nada convencida con la respuesta del entrevistador.

"Tú no tienes tiempo para leer pero sí que me riñes a mí por no tener tiempo para leer tu libro…", sentenció Motos con cierto tono de humor. "Haz lo que te dé la gana, ¡déjame en paz!", finalizaba el presentador.

El adiós de Marron

No hay dudas de que El Hormiguero es el programa estrella de la televisión española. Con más de dos décadas en emisión, Pablo Motos ha dado con la clave de un formato entretenido, para toda la familia y que supone un gran escaparate en nuestro país para artistas, deportistas e incluso políticos. Además del presentador, hay otras figuras en el programa que ya han pasado a ser imprescindibles.

Como no podía ser de otra forma, las dos hormigas, en los últimos años tres, son las otras estrellas del programa. Trancas y Barrancas acompañan a Motos en cada uno de los programas, añadiendo la parte cómica y buscando la complicidad. Además de los dos graciosos personajes, hay otras secciones del programa que también se han ganado el corazón de los espectadores.

Se trata que el apartado de ciencia, presentado por Marron y que siempre tiene experimentos sorprendentes y que hacen cortar la respiración. Sin embargo, en el último programa, el colaborador no pudo aparecer. Con motivo de la visita del cantante mexicano Camilo, Motos explico que estaba preparada una sección de ciencia, pero la ausencia de Marron hizo que no fuese posible realizarla. "Está malito. Le mandamos un beso desde aquí", comunicó Motos.