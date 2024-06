Declaraciones cruzadas entre compañeros de Sálvame por 'Ni que fuéramos Shhh': "Hay muchas formas de hacer televisión"

El experimento que han preparado Fabricantes Studio para las redes sociales ha traspasado fronteras. Pero no, no nos referimos a fronteras geográficas, sino más bien a fronteras digitales. 'Ni que fuéramos Shhh' fue concebido como un proyecto para YouTube y Twitch, pero poco a poco, y antes del estreno, fue sumando adeptos como Tivify o Atlántico Televisión. Pero fue ayer, lunes 3 de junio, cuando el formato saltó definitivamente a la TDT nacional con su desembarco en TEN. ¿Y cómo le fue en términos de audiencia al formato presentado por María Patiño?

El dato real conseguido por el espacio fue el de 258.000 espectadores de media, con una cuota de pantalla del 3,2%. Hasta 1.228.000 personas se pasaron en algún minuto de las cuatro horas y cuarto que duró el espacio por el canal de TDT. Pero, más allá de estos datos, ¿qué otros resultados se pueden analizar de este estreno?

La llegada de Belén Esteban y compañía a TEN ha conseguido que el canal se alce con su mejor dato diario de su historia, con un 1,588%, superando el 1,53% que ostentaba el récord. Esto ha hecho que la cadena se coloque en la posición número 10 del ránking de canales de TDT, mientras que el mismo día de la semana anterior ocupaba la posición 14. Ese lunes la cadena firmó un 0,99% de share de media. Con este nuevo dato ha conseguido ponerse por delante de canales como Neox, Paramount Network o DKISS.

Las palabras de Gema López sobre el estreno de 'Ni que fuéramos Shhh'

En esta nueva aventura que evoca a Sálvame son muchos los colaboradores que se han querido sumar, contando con los pesos pesados (Kiko Matamoros, Belén Esteban, Kiko Hernández, María Patiño, Víctor Sandoval...), pero también hay algún rostro que se echa de menos como es el caso de Gema López. La excolaboradora de Sálvame fue una más de las damnificadas por la cancelación del programa y consiguiente veto.

Ahora, López está más contenta que nunca junto a Susanna Griso en Espejo Público, pero eso no quita que siga echando de menos esas tardes inolvidables del corazón. "Me han robado la siesta. ¿a que es un buen titular? Lo están haciendo muy bien", señala Gema sobre el lanzamiento de 'Ni que fuéramos Shhh' y su rotundo éxito en una plataforma nueva y con unos recursos limitados.

"Se merecen que todo les vaya muy bien. Tengo contacto y yo les veo, a mí no me acompleja decir ‘yo veo ‘Sálvame", exclama orgullosa del trabajo de sus amigos. "Haciendo tele, haciendo cebos y haciendo magia son los mejores. Logran enganchar, han logrado en 14 días que un canal les quiera. Pues por algo será. Y sobre todo el mérito de un equipo tan reducido, capaz de hacer lo que están haciendo, es de tener mucho mérito. Entonces, yo solo desde aquí puedo felicitarles".

Por último, fue preguntada sobre un posible regreso que, por el momento parece que no se va a dar. "De momento no, pero porque también, además, estoy toda la mañana trabajando. Pero jamás cierro ninguna puerta a nada. Han sido mis compañeros, he aprendido muchísimo en ‘Sálvame’. Y creo que hay muchas formas de hacer televisión, ahora me toca hacer otra, y la estoy disfrutando"