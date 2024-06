Los espectadores de Reacción en Cadena, muy enfadados con lo que ocurrió en uno de los programas: "Super tongo"

Si hay un programa exitoso para Telecinco, ese es Reacción en Cadena. El concurso presentado por Ion Aramendi cuenta con unos concursantes de escándalo, los Mozos de Arousa, que siguen imbatibles en el programa. Sin embargo, lo ocurrido en uno de los programas provocó el enfado de los espectadores: "Super tongo".

Así lo han manifestado a través del perfil oficial del programa en la red social de Instagram, donde hacen referencia una de las pruebas a las que se enfrentaron los Mozos de Arousa. "Hoy última palabra artista comienza por ca y termina en o, se la juegan sin comodín, caravaggio, ah no, callejero, and the winner is.... Callejero", escribe un espectador, señalando que "no hay quien se lo crea. Y todos los días idem. Es todo supuestamente desde mi punto de vista un super tongo".

Y es que el éxito de los Mozos de Arousa en el programa de Telecinco es tal, que a veces resulta increíble cómo logran superar cada programa. Algo que, como han señalado ellos mismos en un montón de ocasiones, viene motivado por el trabajo que realizan de forma previa a las grabaciones, donde entrenan mucho para poder lograr su reto.

Reacción en Cadena es un concurso televisivo español que ha captado la atención del público desde su estreno el 19 de diciembre de 2022, con Ion Aramendi como presentador. Este emocionante programa se basa en el formato estadounidense Chain Reaction, emitido por NBC en 1980, y en la popular versión italiana Reazione a catena – L'intesa vincente. Su atractivo radica en una dinámica única que ha fascinado a los espectadores.

El programa enfrenta a dos equipos, cada uno compuesto por tres participantes que pueden ser amigos, familiares o colegas. Los equipos compiten en diversos desafíos diseñados para resolver cadenas de palabras, acumulando dinero con cada acierto y aspirando a un premio máximo de 150.000 euros. Las diferentes fases del concurso añaden variedad y emoción al formato.

Palabras Encadenadas: En la fase inicial, los equipos deben descubrir seis palabras relacionadas con un tema propuesto por Ion, donde la última letra de cada palabra es la primera de la siguiente. Cada respuesta correcta añade 2.000 euros al bote del equipo.

La Minicadena: En esta etapa, los participantes deben adivinar una canción identificando cinco palabras de su letra. Cada palabra acertada suma 3.000 euros al bote, y si logran identificar la canción, ganan 5.000 euros adicionales.

El Centro de la Cadena: Los concursantes tienen que resolver una cadena de siete palabras interrelacionadas. Cada acierto añade 5.000 euros al bote del equipo.

El Embudo: Aquí, los equipos deben resolver un enigma relacionado con un personaje, objeto o lugar, con un máximo de cinco pistas. El valor del acierto varía según el número de pistas utilizadas. Desde el 29 de junio de 2023, esta prueba se juega ocasionalmente.

Una Lleva a la Otra: Este desafío consiste en adivinar una serie de eslabones para completar una cadena de siete palabras. Cada palabra acertada aporta 12.000 euros al bote del equipo.

Complicidad Ganadora: En esta fase decisiva, cada equipo tiene 60 segundos para adivinar tantas palabras como sea posible. El equipo ganador se lleva el premio acumulado hasta ese momento y regresa al programa al día siguiente.

La Última Cadena: El equipo vencedor enfrenta la fase final, donde deben resolver una cadena de quince palabras de manera individual para conservar el dinero acumulado.

La Última Palabra

Con la cantidad acumulada, los jugadores intentan descubrir la última palabra, con la opción de comprar "El eslabón misterioso" si no conocen la respuesta. Si lo logran, ganan el premio; si no, pierden todo, pero regresan emocionados para participar en el siguiente programa.

Con su formato innovador y desafíos estratégicos, Reacción en Cadena se ha consolidado como un programa vibrante y adictivo, manteniendo a la audiencia enganchada en cada episodio.