Guerra abierta entre Ana Rosa y Sonsoles Ónega en pleno directo, la presentadora para en seco el programa: "No todo vale"

Quienes estuvieron este jueves sintonizando TardeAR, el programa que presenta Ana Rosa Quintana, han vivido un hecho insólito que ha avivado más si cabe la guerra entre la presentadora y su competidora, Sonsoles Ónega, en pleno directo: "No todo vale".

Todo ocurrió cuando Ana Rosa dio paso a una reportera que estaba entrevistando a un grupo de chicas. Pero en el momento en el que se abrió el plano, apareció por sorpresa un reportero de Y ahora Sonsoles. En ese momento, Ana Rosa paró en seco el programa señalando que "no he visto ninca en mi vida". Y no se quedó callada, ya que en ese momento comenzaba la conexión del reportero de Y ahora Sonsoles, lo que obligó a la reportera de TardeAR a moverse para poder continuar con su reportaje. Mientras tanto se podía escuchar a Ana Rosa asegurar que "hay determinadas actitudes y prácticas que no he visto nunca en mi carrera, no todo vale".

Ana Rosa Quintana es una de las figuras más destacadas de Telecinco, aunque su carrera profesional es extensa y diversa. Sus inicios se remontan a Radio Nacional de España, pero dio el salto a la televisión en 1982, cuando comenzó a presentar la edición nocturna del Telediario. Al año siguiente, se trasladó a Nueva York para trabajar como corresponsal para la Cope y la revista Tiempo.

En 1987, Ana Rosa regresó a España, donde pasó por varias emisoras de radio. No fue hasta 1994 cuando volvió a la televisión, específicamente a Telecinco, para presentar el programa Veredicto. Años más tarde, se trasladó a Antena 3 con un programa de testimonios titulado Sinceramente Ana Rosa Quintana, y posteriormente copresentó Extra Rosa junto a Rosa Villacastín.

Sabor a ti

Después de dejar Extra Rosa, Ana Rosa comenzó a presentar Sabor a ti, un programa que la consolidó como una de las principales caras de la cadena. En 2005, cambió nuevamente de cadena y se puso al frente de El Programa de Ana Rosa en Telecinco, compitiendo directamente con María Teresa Campos, quien se había trasladado a Antena 3 con un magazine matinal. Finalmente, Ana Rosa logró conquistar a la audiencia, lo que llevó a la retirada del programa de Campos.

Actualmente, Ana Rosa Quintana está al frente de TardeAR, el programa de tarde de Telecinco que ha sustituido oficialmente a Sálvame. Su capacidad para conectar con la audiencia y su versatilidad como presentadora la han mantenido en la cima del panorama televisivo español a lo largo de los años.