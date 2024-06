Lydia Lozano vuelve a Sálvame y sufre un accidente en directo: "Se ha roto el..."

Sálvame desaparecía el año pasado después de más de una década en antena. Telecinco renunciaba a su programa estrella y dejaba a sus fervientes espectadores sin alternativa en su franja de las tardes. Una especie de orfandad que hace dos semanas, trataba de rellenar ese vacío recuperando a parte del elenco del programa en la plataforma Quickie.

Allí se estrenaba "Ni que fuéramos...", una especie de Sálvame de bajo presupuesto en el que participaban algunos de los rostros icónicos del programa.

Sin embargo, tras dos semanas emitiendo via streaming, los productores de Fabricantes TV han decidido dar el salto a la pequeña pantalla y volver a probar suerte con el formato que les hizo famosos esta vez en TEN.

Además del regreso del mítico programa a la pequeña pantalla, otro de los capítulos que ha vuelto a dejar el programa presentado por María Patiño es el accidente que ha sufrido Lydia Lozano en plena emisión, cuando discutía acaloradamente sobre Ángel Cristo y todas las polémicas que envuelven al exconcursante de Supervivientes.

"Se ha roto el dedo"

Los colaboradores de 'Ni que fuéramos shh' lo están dando todo por su nuevo programa. Al igual que lo hacía con 'Sálvame', lo colaboradores lloran, ríen, se enfadan... incluso se lesionan. Este miércoles 5 de junio, Lydia Lozano sufría un pequeño accidente por tomarse con mucha ímpetu toda la polémica que Ángel Cristo está generando. "Mi hermana no ha cuidado a mi padre en ninguna ocasión, solamente le ha gustado ir al circo a pasárselo bien, porque tenía la libertad que no tenía en mi casa. Que no diga tonterías, porque la mayoría de las veces que ha ido al circo, era, cuando era joven y se lo pasaba bien y era divertido, y luego, cuando era adolescente, porque ahí había dinero y droga", decía el hijo de Bárbara Rey sobre su hermana.

"Ahora, estamos pasando una época mediática muy intensa…es verdad que he tenido unos meses atrás que sí que me han afectado algunas cosas, pero no que fueran hacia mí, sino hacia mi entorno cercano y gente que quiero. Mi intención es ignorarlo y no meterme en camisas de once varas, porque no tengo necesidad. Voy a dedicarme realmente a la gente que merece mi tiempo", decía Sofía Cristo ante las palabras de su hermano en una entrevista con el influencer Malbert. Esta tarde Lydia ha sacado la cara por la hija de la ex vedette.

"El que se metía la droga en el circo era tu padre y a la que mandaba era a tu hermana. Y mira, me he hecho sangre", decía la colaboradora tras su enfado. La periodista terminaba saliendo del plató porque con la pasión con la que daba su aportación, se daba un golpe en el dedo con la mesa. "Se ha roto el dedo", decía Sandoval. "Estaba ofuscada hablando de Ángel Cristo padre y las drogas...", pero todo quedaba en una anécdota más de las que pasarán en este nuevo programa.