Preocupación por el estado de salud de la presentadora de First dates: "Solo podía llorar de dolor"

Hace unas cuantas temporadas que Lidia Torrent, quien fuera maestra de ceremonias de First dates junto a Carlos Sobera, dejó de ser parte de la plantilla del programa en el que cada noche, un grupo de desconocidos mantienen citas a ciegas con un único objetivo: encontrar el amor.

Debido a los perfiles variopintos que acuden siempre de comensales es fácil que se den momentos desternillantes y que acaben dando lugar a tending topic en redes.

Además de los momentazos que se producen en la pequeña pantalla, sus presentadores han acabado convirtiéndose también en un reclamo del programa y la audiencia sigue día a día sus pasos.

Lidia Torrent es la última en hacer saltar las alarmas entre sus seguidores. La hija de Elsa Anka compartía en sus redes el problema médico al que tuvo que hacer frente y que la obligó a llamar a urgencias.

Problema de salud

Lidia Torrent que cautivó, en su día, a los espectadores en 'First Dates' como camarera, ahora tiene una vida bien distinta. Tras siete años formando parte del equipo de Cuatro, abandonó el programa poco después de ser madre. Feliz con la llegada de su pequeña, quien nació el pasado 17 de octubre de 2022, hace frente a una vida con muchos contratiempos.

¿Los más molestos? Los problemas de salud. La actriz y modelo sufre lumbalgia, un problema en la columna que provoca dolores agudos, rigidez e incapacidad para hacer ciertos movimientos. En concreto, suele doler en la parte baja de la espalda y puede durar desde unos días a varias semanas, dejando así fuera de juego a aquellos que la padecen.

Tales han sido los dolores que Lidia Torrent ha acudido a Urgencias junto a su hija, pues no tenía a nadie que la ayudara en ese instante. Ni su pareja, Jaime Astrain, ni su madre, Elsa Anka. Una situación de angustia y desesperación sobre la que se ha confesado con su familia virtual.

"Acabo de volver de urgencias porque esta mañana me he quedado literalmente doblada en casa. No podía moverme y solo podía llorar de dolor. He tenido que ir con la peque porque no tenía a nadie que pudiera ayudarme. Es lumbalgia. Pinchazo y medicación día y noche y paciencia", desliza en sus redes sociales.